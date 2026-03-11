澤倫斯基：美國提議下週舉行新一輪俄烏會談

快訊

中央社／ 基輔10日綜合外電報導
澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，美國已提議下週由華府居中斡旋，舉行另一輪俄羅斯與烏克蘭的會談，尋求結束打了4年的俄烏戰爭。

美俄烏三方已舉行過兩輪會談，但都未能突破僵局終結戰爭。俄烏戰爭是由莫斯科於2022年發動，是自第2次世界大戰以來歐洲死傷最慘重的衝突。

澤倫斯基在發給法新社等媒體的語音訊息中指出，原本計劃上週在阿拉伯聯合大公國舉行的會談，已被美方延後到下週舉行。

澤倫斯基向媒體表示：「這是美國方面的提議，但說實話，我們將看中東局勢如何發展。」他又說，這場會議「可能將在瑞士或土耳其」舉行。

美國特使魏科夫（Steve Witkoff）今天接受財經新聞網站CNBC訪問時說：「本週原本應該舉行一場三方會談。我想這場三方會談將延到下週某個時候…我們對此仍持樂觀態度。」

澤倫斯基辦公室宣布，澤倫斯基稍早已與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）通話，艾爾段表示願意主辦談判。

澤倫斯基說，他也跟艾爾段討論了伊朗戰爭。在俄烏戰爭期間，艾爾段一直與基輔和莫斯科保持聯繫。

路透社報導，澤倫斯基在臉書（Facebook）發文表示：「（艾爾段）總統指出，土耳其準備舉行下一輪三方會談。我們對這項提議表示讚賞，希望這能取得成果。」

此外，他還敦促西方國家不要解除在莫斯科全面入侵烏克蘭後祭出的制裁，包括對俄羅斯石油的限制。中東戰爭已導致能源價格飆升。

他說：「如果俄羅斯是侵略者，怎能解除對他們的制裁？這將意味著這種行為是可以接受的，且不僅是對他們而言。」

