美駐多倫多領事館遭槍擊 加警稱國安事件升高防護

中央社／ 多倫多10日綜合外電報導

美國多倫多（Toronto）領事館今天清晨遭兩名男子開槍襲擊，加拿大警方將此形容為「國安事件」，並全面加強境內美國與以色列外交機構的安全防護措施。

綜合法新社和路透社報導，多倫多警方副局長巴瑞多（Frank Barredo）表示，兩名男嫌清晨4時30分左右駕駛白色休旅車達市中心領事館外，隨後下車持手槍朝建築物連開數槍，接著開車離開現場。他說，事發時館內有人，但未造成人員傷亡。

加拿大皇家騎警督察長李澤（Chris Leather）則表示，這起槍擊「絕對是國安事件，畢竟有美國領事館遭到槍擊」，他說：「至於是否屬於恐怖主義事件，還有待進一步調查。」

李澤同時表示，美國及以色列駐多倫多和加拿大首都渥太華（Ottawa）的外交機構，現正加強安全防護措施。

美國駐加國大使胡克斯特拉（Pete Hoekstra）稱槍擊事件「極度令人憂心」，但他在社群網站X發文說：「我們將持續執行任務，不會被威嚇。」

上週末，這座領事館外曾有抗議群眾集會，譴責美、以對伊朗發動空襲，進而引發中東戰爭。

最近幾天，大多倫多地區有3座猶太會堂也遭槍擊，但均無人傷亡。

另外，美國駐挪威大使館8日遭人丟土製爆裂裝置，警方目前仍在追緝犯嫌，調查方向之一是釐清這起事件是否與伊朗戰爭有關聯。

此外，在美國紐約市，兩名男子週末期間因朝向反伊斯蘭示威者投擲自製炸彈，被遭控恐怖主義罪名。

