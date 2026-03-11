快訊

英國驅逐艦航向中東支援防衛 6週整備壓縮至6天

中央社／ 倫敦10日專電
英國海軍45型防空驅逐艦「龍號」10日自英格蘭南部軍港啟程往東地中海，將強化區域集體防衛。考量任務緊急需求，「龍號」的整備工作由6週強力壓縮至6天。（英國國防部提供）中央社
英國海軍45型防空驅逐艦「龍號」10日自英格蘭南部軍港啟程往東地中海，將強化區域集體防衛。考量任務緊急需求，「龍號」的整備工作由6週強力壓縮至6天。（英國國防部提供）中央社

中東戰火持續，英國海軍45型（Type 45）防空驅逐艦「龍號」（HMSDragon）今天自英格蘭南部朴茨茅斯（Portsmouth）軍港啟程往東地中海，將強化區域集體防衛。

英國國防大臣希利（John Healey）透過聲明表示，一般情況下需時6週的整備工作在6天之內即疾速完成，這得歸功於相關人員日以繼夜的非凡努力，他們「體現英國最卓越的風範」。

希利9日曾在國會就中東情勢發表聲明並接受質詢時提到，「龍號」將在「短短幾天內」自英國啟航；他想向所有不眠不休為任務辛勞的人致謝，其中有些人一天工作長達「22小時」。

「龍號」至東地中海的航程預估約5至7天。英國在位於地中海東部的賽普勒斯擁有2座軍事基地

部分人士批評英國政府過遲決定向東地中海或中東地區派遣防空驅逐艦。不過，雖然英國海軍確實面臨可用船艦不足的問題，且相關問題不是近1、2年才形成，但軍艦整備本來就需要時間，牽涉一系列技術、後勤、訓練和檢測工作，對作戰環境和威脅形勢的評估會影響裝備和武器彈藥的配置，而臨時改變的任務需求也導致部分人員須犧牲假期。

在3日獲選派往東地中海之前，「龍號」原處於表定維修養護階段，準備今年稍晚執行在北大西洋的任務。任務臨時改變，導致軍備、訓練等一系列調整。比照其他45型驅逐艦，「龍號」編制約200人。

之前傳出「龍號」無法即刻啟航與岸上和港內工作人員新簽勞動契約議定「朝九晚五」工作時間表有關，但相關說法遭國防部否認。工會稱，新的工時條款與資方企圖「削減成本」有關。

英國海軍表示，「龍號」可同時追蹤數以百計空中打擊目標，並動用「海毒蛇」（Sea Viper）防空武器系統擊毀。「海毒蛇」可同步導引多達16枚飛彈瞄準目標，並在10秒內發射多達8枚飛彈，以高達4倍音速的速度逼近打擊目標。

「海毒蛇」經實戰驗證。英國海軍指出，另一艘45型防空驅逐艦「鑽石號」曾在紅海以「海毒蛇」多次擊落葉門激進武裝組織「青年運動」（Houthi）發射的無人機和飛彈。

英國國防部今天另宣布，已決定提高輔助艦隊（RFA）一艘登陸艦「萊姆灣號」（Lyme Bay）的戒備程度，以在必要時，支援在東地中海的任務。「萊姆灣號」具人道救援和醫療功能。

另一方面，英國國會下議院國防事務委員會發布聲明表示，今天上午聽取國防部官員就中東地區舉行的機密簡報後，委員會認同，英國政府在2月底戰火爆發前採取的決策和準備措施，確實是建立在連貫一致、條理分明的邏輯之上，儘管現實情況再次凸顯，隨著全球安全形勢日益惡化，英國海軍恐缺乏足以有效應對危機的資源和韌性。

聲明並提到，國際間流傳的某些政治言論，與英國實際上向美國和各區域夥伴提供的支持之間，「存在相當大的落差」。

希利9日曾在國會表示，這是充滿不確定性的時代；在應對中東地區立即危機的同時，英國也必須維持對烏克蘭的強力支持、嚇阻在極圈和高北方區域（High North）日益升高的威脅、落實對北大西洋公約組織（NATO）的承諾，並保衛英國國土安全，「我們的敵手正密切關注」。

軍事基地 英格蘭 驅逐艦

美股早盤／通膨憂慮罩頂 四大指數盡墨 專家調升崩盤機率預估

油價衝破每桶100美元大關，為2022年來首見，引發停滯性通膨的憂慮，美股四大指數在9日早盤盡墨。

美伊衝突 美軍證實約140人受傷 有8人重傷

美軍向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）10日進入第11天，國防部發言人帕內爾（Sean Parnell）10日發布聲明指出，證實戰事至今已有超過140名美軍受傷，並指出，共有8人傷勢嚴重，正接受最高等級的醫療照護。

北京到平壤列車暌違6年將復駛 金正恩：兩國合作將更加緊密

先前一直備受關注的北京到平壤之間的國際列車復駛，10日晚間終於由大陸鐵路部門正式公告將自12日起復駛，目前列車車票已經開始線下發售。這意味著暌違6年，雙方旅客將再度能夠經由鐵路互相往來。北韓勞動黨總書記金正恩則在9日向中共總書記習近平指出，堅信兩國合作「將更加緊密」。

川普3月底赴陸…行程縮水僅造訪北京「期望值也降低」 受矚議題曝光

據白宮消息，美國總統川普預計3月31日至4月2日造訪中國。《南華早報》週一（3月9日）報導稱，川普此行只會造訪北京，主因是安全與行程考量；此外，美方3月初已派「先遣隊」提前到北京，川普此行籌備已進入最後階段…

美國駐多倫多領事館傳槍擊 無受傷通報、相關人員仍在調查中

警方表示，美國駐加拿大多倫多領事館今天發生槍擊事件，現場發現有人曾開槍的證據，但沒有傷亡通報

人在國外也不放過？「李老師」等大陸異議者遭中共監控、恐嚇 義大利驅逐8陸人

義大利媒體披露，義大利政府近日將8名中國人驅逐出境，他們被控監視和恐嚇在義大利的中國異議人士，包括知名的「李老師」。此案...

