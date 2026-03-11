快訊

捷克參議院掛西藏旗 提案反對中國干涉達賴喇嘛繼任

中央社／ 布拉格10日專電

捷克參議院今日在參議院大樓懸掛西藏旗幟。參議院副議長瑟特蘿娃與「西藏之友小組」提出一項決議，反對中國長期施壓與干涉西藏人自主選擇達賴喇嘛，並指出第15世達賴喇嘛的選舉權應掌握在西藏人民手中，而非中國政府。

根據捷克參議院新聞稿，今年適逢西藏民族起義第67週年，支持西藏自由的參議員團體「西藏之友小組」（Skupiny přátel Tibetu）在參議院副議長瑟特蘿娃（Jitka Seitlová）的領導下，準備一項決議草案。這項決議表達對「中國長期施壓及干涉西藏人民自主選擇達賴喇嘛」的強烈反對。草案將提交參議院各委員會與全體會議審議。

瑟特蘿娃表示：「由中國中央政府選擇並批准西藏人民的宗教領袖，與世界人權宣言和聯合國決議背道而馳。對宗教自由的干涉令人想起1989年前我們所經歷的極權時代。共產黨不斷重複這些應受譴責的行徑，但這也給我們帶來希望，我們相信信仰的自由意志最終必將獲勝。」

參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」主席盧基斯卡（Jiří Růžička）表示：「參議院長期捍衛人權與自由，當它們遭受侵犯時，我們不能保持沉默。中國政府試圖干涉達賴喇嘛的繼任人選，我們認為這是對西藏人民宗教自由不可接受的干預。參議院各委員會將審議這項決議草案，並深知保護這些原則是民主社會的基本價值。」

「西藏之友小組」將向參議院委員會提交這項決議，反對中國政府試圖非法掌握第14世達賴喇嘛繼任權的行徑。「西藏之友小組」強調，第15世達賴喇嘛的選舉權應完全掌握在西藏人民手中，而非中國政府。

捷克參議院代表團曾在2025年12月訪問印度北部山城達蘭薩拉（Dharamsala），當時西藏流亡政府最高行政領導人邊巴次仁（Penpa Tsering）向參議員們表達對中國干涉西藏人民自主選擇宗教領袖的擔憂。

西藏旗於2021年首次懸掛在捷克參議院大樓。每年3月10日為紀念西藏民族起義的「西藏抗暴日」，世界各地藉由懸掛西藏旗幟，提醒世人西藏人權議題。西藏旗是西藏人民在非暴力抗議中使用的最鮮明象徵之一，在西藏懸掛旗幟可能面臨長達數年的監禁。

「西藏之友小組」主席拉巴斯（Přemysl Rabas）表示：「上週在『帶西藏旗上斯涅日卡山（Sněžka）』的活動中，達賴喇嘛特使赤列曲吉（Thinlay Chukki）也參與其中。在捷克最高峰，赤列曲吉再次強調，對西藏人而言，每一次支持行動的意義重大。將旗幟懸掛在參議院與數百個市政廳，是真正為西藏自由與自治努力的貢獻，而非空洞象徵。」

捷克 西藏 達賴喇嘛

