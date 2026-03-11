聽新聞
0:00 / 0:00

美伊衝突 美軍證實約140人受傷 有8人重傷

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
伊朗與美國國旗合成圖。路透
伊朗與美國國旗合成圖。路透

美軍向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）10日進入第11天，國防部發言人帕內爾（Sean Parnell）10日發布聲明指出，證實戰事至今已有超過140名美軍受傷，並指出，共有8人傷勢嚴重，正接受最高等級的醫療照護。

美伊衝突至今，美軍已證實有7人陣亡，國防部10日發出聲明指出，軍事行動在過去10天，美軍約有140人受傷，不過帕內爾指出，多數人只受到輕傷，並有108人已經返回崗位；帕內爾也說，8人被列為有嚴重傷勢，正接受最高等級的醫療照護。

發言人 軍事行動 伊朗

延伸閱讀

攻伊代價高 前2天燒了1800億台幣

意見分歧？以軍空襲伊朗油庫 美防長指「非美軍目標」、預告今火力最猛

伊朗炸土耳其飛彈遭攔截 美軍陣亡增至7人

美以打擊伊朗引連鎖戰火 中東各國傷亡總覽

相關新聞

美股早盤／通膨憂慮罩頂 四大指數盡墨 專家調升崩盤機率預估

油價衝破每桶100美元大關，為2022年來首見，引發停滯性通膨的憂慮，美股四大指數在9日早盤盡墨。

北京到平壤列車暌違6年將復駛 金正恩：兩國合作將更加緊密

先前一直備受關注的北京到平壤之間的國際列車復駛，10日晚間終於由大陸鐵路部門正式公告將自12日起復駛，目前列車車票已經開始線下發售。這意味著暌違6年，雙方旅客將再度能夠經由鐵路互相往來。北韓勞動黨總書記金正恩則在9日向中共總書記習近平指出，堅信兩國合作「將更加緊密」。

川普3月底赴陸…行程縮水僅造訪北京「期望值也降低」 受矚議題曝光

據白宮消息，美國總統川普預計3月31日至4月2日造訪中國。《南華早報》週一（3月9日）報導稱，川普此行只會造訪北京，主因是安全與行程考量；此外，美方3月初已派「先遣隊」提前到北京，川普此行籌備已進入最後階段…

美國駐多倫多領事館傳槍擊 無受傷通報、相關人員仍在調查中

警方表示，美國駐加拿大多倫多領事館今天發生槍擊事件，現場發現有人曾開槍的證據，但沒有傷亡通報

人在國外也不放過？「李老師」等大陸異議者遭中共監控、恐嚇 義大利驅逐8陸人

義大利媒體披露，義大利政府近日將8名中國人驅逐出境，他們被控監視和恐嚇在義大利的中國異議人士，包括知名的「李老師」。此案...

俄空襲烏克蘭東部釀4死16傷 市長：俄軍用3枚導引航空炸彈

烏克蘭當局今天宣布，東部城鎮斯拉夫揚斯克（Sloviansk）遭俄羅斯空襲，造成4人喪生、16人受傷

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。