美伊衝突 美軍證實約140人受傷 有8人重傷

先前一直備受關注的北京到平壤之間的國際列車復駛，10日晚間終於由大陸鐵路部門正式公告將自12日起復駛，目前列車車票已經開始線下發售。這意味著暌違6年，雙方旅客將再度能夠經由鐵路互相往來。北韓勞動黨總書記金正恩則在9日向中共總書記習近平指出，堅信兩國合作「將更加緊密」。

2026-03-10 22:22