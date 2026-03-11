聽新聞
美伊衝突 美軍證實約140人受傷 有8人重傷
美軍向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）10日進入第11天，國防部發言人帕內爾（Sean Parnell）10日發布聲明指出，證實戰事至今已有超過140名美軍受傷，並指出，共有8人傷勢嚴重，正接受最高等級的醫療照護。
美伊衝突至今，美軍已證實有7人陣亡，國防部10日發出聲明指出，軍事行動在過去10天，美軍約有140人受傷，不過帕內爾指出，多數人只受到輕傷，並有108人已經返回崗位；帕內爾也說，8人被列為有嚴重傷勢，正接受最高等級的醫療照護。
