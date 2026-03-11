聽新聞
時隔6年 中朝國際列車12日復駛

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

韓媒報導，往返於北韓平壤大陸北京之間的國際列車將於十二日恢復運行，這是北韓因新冠疫情封鎖邊境導致該路線停運約六年後首次重啟。中朝關係有望趨於活躍。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨表示，中朝是友好近鄰，保持常態化客運列車運營對促進雙方人員往來便利化具有重要意義。中方支持雙方主管部門加強溝通，為雙邊人員往來創造更加便利的條件。

南韓中央日報報導，中國國鐵集團指出，此班列每周將運行四班，班期定於周一、周三、周四及周六。列車將於北京時間下午五時廿六分由北京出發，中途停靠兩國邊境城市遼寧省丹東一次，次日下午六時左右抵達平壤。

報導稱，整列火車僅最後兩節車廂用於旅客運輸，且優先供外交人員及其他公務人員乘坐，若有剩餘座位，可考慮面向普通乘客售票，而一般旅客須在丹東上車，而不是在北京。這也讓外界將列車重啟運作，視為朝中經濟交流和人員往來的信號。

日本共同社指出，新冠疫情前，訪問北韓的外國人以大陸籍最多，但疫後北韓未再接待大陸遊客。韓聯社提到，北韓正致力於發展不受國際制裁影響的旅遊業，為獲得更多經濟效益，除了俄羅斯遊客，仍需要大陸遊客回歸。並分析，國際局勢不確定性增大，中朝作為傳統友邦，加強合作的必要性凸顯。加上川普可能藉訪陸之機推動與北韓領導人金正恩會晤，北韓此舉或有意拓展外交空間。

