價值觀重於錢 OpenAI失人才

美國人工智慧（ＡＩ）公司Anthropic與五角大廈因ＡＩ應用的底線鬧翻，國防部轉而與OpenAI達成協議，但近日至少兩位OpenAI高層離職，其中一人還加入Anthropic，這顯示Anthropic雖失去政府生意，卻在人才競爭中暫時占上風。

華爾街日報九日報導，在ＡＩ同業的競爭，最要緊的就是爭奪技術人才。獲得多家公司開價的ＡＩ研究人員，薪酬可能高達數億美元，但OpenAI近日人才流失也提醒業界，在他們最想吸納的人才眼中，價值觀往往重於金錢。

自從OpenAI二月廿七日宣布與五角大廈達成協議、將在國防部機密網路部署其ＡＩ模型以來，至少已兩位高階主管以價值觀和原則為由離職。

曾任OpenAI機器人部門硬體主管的卡里諾夫斯基，七日已在社群媒體Ｘ宣布，因擔憂OpenAI和國防部的合約而離職。此前幾天，OpenAI研究副總裁史瓦澤發文說，將離開OpenAI並加入Anthropic，表示後者的「人才、研究品味和價值觀很令我印象深刻，很高興能參與該公司未來發展！」

Anthropic是由執行長阿莫戴等前OpenAI研究人員於二○二一年創立，認為OpenAI急於推出商業產品，卻忽略安全性。自從阿莫戴表明Anthropic不會為了與國防部簽約而退守底線後，該公司的聊天機器人「Claude」在蘋果應用程式商店的下載量，一度首次超越OpenAI的ChatGPT奪冠。

去年夏天， 社媒巨擘Meta曾為加速其模型開發，發動積極挖角攻勢，試圖從OpenAI、Anthropic等競爭對手的實驗室挖走研究人員和工程師，有時還不惜開出數億美元薪酬方案，考驗Anthropic員工有多重視於該公司的道德取向。

OpenAI以獎金等方式回應Meta挖角。但據阿莫戴透露，Anthropic公司只告訴員工，不會為了應對Meta做法而改變員工薪酬結構，「我們向大家說：你們來這是為了實現願景。我們有體制，且會遵守體制。若你們要走，就走吧」；最後，只有兩位Anthropic員工跳槽到Meta，OpenAI卻流失「數十位」員工。

與國防部簽約後的周末，OpenAI執行長奧特曼在Ｘ舉行「有問必答」活動，與另兩位員工回答提問。簽約後的下個工作日，奧特曼又發文說，一直在與國防部合作對協議進行若干補充，以好好釐清公司的原則。不過，史瓦澤隔天就離職，接著是卡里諾夫斯基。