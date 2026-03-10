法國外貿銀行經濟學家：伊朗動盪可能阻礙中國攻台

伊朗戰事延燒，法國外貿銀行（Natixis）亞太首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero，又譯艾雷洛）認為，伊朗是中國能源供應的重要來源，當地動盪可能阻礙中國對台灣發起軍事行動。

美國與以色列上月28日聯手攻擊伊朗，引爆中東戰火。艾西亞接受法國快訊週刊（L’Express）訪問時指出，伊朗擁有全球第3大石油儲量，是中國能源供應的關鍵來源，中國目前吸收伊朗石油的8到9成，幾乎占其石油進口量的13%，且以低價購入，可能在每桶35美元左右。

她表示，中國曾將能源未來押注在伊朗，在中國與巴基斯坦的經濟走廊和巴基斯坦瓜達爾（Gwadar）港口開發上投資400億美元，目標是利用巴基斯坦和伊朗之間現有的輸油管，再延伸近200公里到瓜達爾。

她說，這樣一來，中國理論上可直接從伊朗取得物資，不用經過荷莫茲海峽（Hormuz Strait），且避開馬六甲海峽（Malacca Strait），如今這套盤算受到牽連。

記者詢問，中國在能源方面的脆弱是否會影響對台灣的軍事行動？艾西亞說，從帳面上看，中國在能源方面的依賴程度令人擔憂，去年每天進口1155萬桶石油，其中不少用來填補戰略儲備；官方數據顯示，中國石油儲備足夠80天消耗量，但這個數字可能不實，實際儲備量可能為其4到5倍。

但她認為，中國在能源方面的脆弱可能阻礙對台發起軍事行動，因為「長期戰爭需要不間斷的能源供應，而如今伊朗動盪不利於這一點」；此外北京也知道，與台灣發生衝突，將使中國的石油進口面臨美國的限制。

有關美國總統川普將於本月31日前往北京拜訪中國國家主席習近平，艾西亞指出，值得注意的是，自伊朗戰事爆發以來，中國一直旁觀，因為缺乏能夠有效干預遠處的軍事能力。

她說，中國更傾向維持與美國的經貿關係，並將眼光放遠，也僅口頭譴責，而不直接採取行動，同時指望這場混亂間接有利於中國的「反霸權」外交，無需付出直接代價。

她認為川習會的氣氛將緊張但務實，川普會希望得到中方在經貿上的讓步和有關台灣的承諾，習近平則將試圖穩定貿易，避免情況惡化；她預期美中不會有太多突破，但展示雙方對話就有利於安撫市場，不過「中國不會在戰略上放棄任何東西」。

記者詢問，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）被擊斃，神權體制受創，是否動搖中國的地緣戰略？艾西亞認為，答案是肯定的，因為除了能源安全以外，伊朗也是中國外交威信和中美競爭的關鍵，尤其是在中東地區。

她提醒，中國於2023年促成伊朗加入上海合作組織、2024年加入金磚國家（BRICS），中國也在2023年3月伊朗與沙烏地阿拉伯和解過程中扮演調解角色；「如果伊朗不穩定，中國就失去一個重要的地緣政治籌碼」。