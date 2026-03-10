聽新聞
北京到平壤列車暌違6年將復駛 金正恩：兩國合作將更加緊密

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
「中朝國際旅客列車」有70多年歷史，如今睽違6年後終於即將復駛。圖／取自「中國鐵路」微信公眾號
「中朝國際旅客列車」有70多年歷史，如今睽違6年後終於即將復駛。圖／取自「中國鐵路」微信公眾號

先前一直備受關注的北京到平壤之間的國際列車復駛，10日晚間終於由大陸鐵路部門正式公告將自12日起復駛，目前列車車票已經開始線下發售。這意味著暌違6年，雙方旅客將再度能夠經由鐵路互相往來。北韓勞動黨總書記金正恩則在9日向中共總書記習近平指出，堅信兩國合作「將更加緊密」。

根據「中國鐵路」微信公眾號10日晚間消息，宣布自2026年3月12日起，大陸北京、丹東至北韓平壤間「雙向開行國際旅客列車」，當中北京與平壤間國際旅客列車每周一、三、四、六雙向對開，大陸境內北京站、天津站、山海關站、瀋陽站、丹東站和北京境內平壤站、新義州站可辦理國際旅客乘車業務，在大陸丹東和朝鮮新義州口岸辦理出入境手續。

而北京至平壤，在K27次列車加掛兩節車廂供國際旅客使用，抵達丹東站後，兩節供國際旅客使用的車廂掛95次列車，抵達北京新義州站後，車次變更為52次，接續前往平壤；平壤至北京，兩節供國際旅客使用的車廂掛51次列車，抵達新義州站後，車次變更為85次列車，抵達丹東站後，兩節供國際旅客使用的車廂掛K28次接續前往北京。丹東與平壤間國際旅客列車每日雙向對開，丹東至平壤，95次列車抵達新義州站後，車次變更為52次列車；平壤至丹東，51次列車抵達新義州站後，車次變更為85次列車。

官方表示，「中朝國際旅客列車」既是服務跨境旅客的重要窗口，也是增進雙邊友誼的流動紐帶。目前列車車票已經開始線下發售。可在北京、天津、山海關、瀋陽、丹東等5地國際聯運代售點購買車票。

稍早，大陸外交部發言人郭嘉昆10日下午在記者會上回應法新社提問相關問題時，表示「中朝是友好近鄰，保持常態化客運列車運營對促進雙方人員往來便利化具有重要意義。中方支持雙方主管部門加強溝通，為雙邊人員往來創造更加便利的條件」。

公開資料顯示，大陸與北韓的「中朝國際旅客列車」（K27/28次列車）已有多年歷史，雙方1954年1月在北京簽訂「中朝國境鐵路協定」，同年6月3日，北京至平壤直達旅客列車正式開行，不過2020年1月因為新冠疫情影響而停駛至今，其間曾在去年7月盛傳即將恢復，但直到現在才正式官宣。

據中共駐北韓大使館10日引述朝中社消息，3月9日朝鮮勞動黨總書記金正恩向中共中央總書記習近平致覆謝電，感謝習近平祝賀其再次當選總書記。金正恩強調，按照新時代要求和兩國人民的心願，「繼續鞏固發展朝中傳統友誼，是我們黨和共和國政府堅定不移的立場」。「我堅信，在推動社會主義共同事業的征程上，朝中兩黨、兩國之間的合作將更加緊密」。

值得一提的是，大陸與俄羅斯的其中一條國際旅客列車線路，也在暌違6年後於3月8日正式復駛，即自內蒙古滿洲里站開往俄羅斯後貝加爾斯克的354次國際旅客列車。該列車自2004年10月首次開行，2020年1月停運。復駛後每周三、周日固定開行，列車抵達俄羅斯後貝加爾斯克站後，再途經博爾吉亞、赤塔，終到伊爾庫茨克站。

北京到平壤列車暌違6年將復駛 金正恩：兩國合作將更加緊密

