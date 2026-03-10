聽新聞
美國駐多倫多領事館傳槍擊 無受傷通報、相關人員仍在調查中
警方表示，美國駐加拿大多倫多領事館今天發生槍擊事件，現場發現有人曾開槍的證據，但沒有傷亡通報。
路透社報導，多倫多警方在社群平台X表示，他們於當地時間清晨5時29分接獲槍響通報並前往處理。
美國駐多倫多領事館與美國國務院的代表都沒有立即回應置評請求。
警方在另一則貼文中表示，目前沒有潛在嫌疑人資訊，相關人員正在現場調查，也沒有說明作案動機。
美國駐挪威大使館7日則傳出遭到急造爆炸裝置（IED）攻擊，奧斯陸警方仍在追緝嫌疑人，調查方向包括可能與伊朗戰爭有關聯。
此外，紐約市週末有兩名男子向反伊斯蘭示威者投擲土製炸彈，遭到以恐怖主義罪名提出指控。
