俄空襲烏克蘭東部釀4死16傷 市長：俄軍用3枚導引航空炸彈

烏克蘭當局今天宣布，東部城鎮斯拉夫揚斯克（Sloviansk）遭俄羅斯空襲，造成4人喪生、16人受傷。

法新社報導，克里姆林宮的部隊正持續朝頓內茨克州（Donetsk）這處工業樞紐推進。自2022年2月全面入侵烏克蘭以來，俄羅斯的火力便聚焦在頓內茨克。

頓內茨克州州長在社群媒體寫道，「至少4人罹難、16人受傷」，同時提到，傷者包括一名14歲少女。

檢方公布的影像顯示，有幾輛車及一棟蘇聯時代的住宅被燒毀。市長則指出，俄軍使用3枚導引航空炸彈發動攻擊。

莫斯科方面並未置評。俄方曾宣稱其軍隊不以平民為目標，還說頓內茨克州屬於俄羅斯，儘管俄軍尚未完全控制當地。