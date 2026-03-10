快訊

經典賽／捷克守住前7局 直至8局日本兩轟0:9落後

強烈大陸冷氣團發威 5縣市「低溫恐探10度」一路冷到明早

經典賽／曾豪駒感性發文「一起畢業」 網熱議：將不再接中華隊教頭？

俄空襲烏克蘭東部釀4死16傷 市長：俄軍用3枚導引航空炸彈

中央社／ 基輔10日綜合外電報導
烏克蘭當局今天宣布，東部城鎮斯拉夫揚斯克（Sloviansk）遭俄羅斯空襲。俄羅斯入侵烏克蘭期間，斯拉維揚斯克的一棟居民樓在空襲中遭到破壞。法新社
烏克蘭當局今天宣布，東部城鎮斯拉夫揚斯克（Sloviansk）遭俄羅斯空襲。俄羅斯入侵烏克蘭期間，斯拉維揚斯克的一棟居民樓在空襲中遭到破壞。法新社

烏克蘭當局今天宣布，東部城鎮斯拉夫揚斯克（Sloviansk）遭俄羅斯空襲，造成4人喪生、16人受傷。

法新社報導，克里姆林宮的部隊正持續朝頓內茨克州（Donetsk）這處工業樞紐推進。自2022年2月全面入侵烏克蘭以來，俄羅斯的火力便聚焦在頓內茨克。

頓內茨克州州長在社群媒體寫道，「至少4人罹難、16人受傷」，同時提到，傷者包括一名14歲少女。

檢方公布的影像顯示，有幾輛車及一棟蘇聯時代的住宅被燒毀。市長則指出，俄軍使用3枚導引航空炸彈發動攻擊。

莫斯科方面並未置評。俄方曾宣稱其軍隊不以平民為目標，還說頓內茨克州屬於俄羅斯，儘管俄軍尚未完全控制當地。

蘇聯 莫斯科 俄軍

延伸閱讀

美以打擊伊朗引連鎖戰火 中東各國傷亡總覽

澤倫斯基：11國尋求烏克蘭協助 反制伊朗無人機

美國求援 烏克蘭無人機專家協防中東

美攻伊論述 與俄國攻烏相似

相關新聞

美股早盤／通膨憂慮罩頂 四大指數盡墨 專家調升崩盤機率預估

油價衝破每桶100美元大關，為2022年來首見，引發停滯性通膨的憂慮，美股四大指數在9日早盤盡墨。

川普制裁俄羅斯破功！打伊朗掀空前石油危機 准印度重買俄油30天

CNN報導，美國攻打伊朗導致重要油氣航道荷莫茲海峽實質關閉，牽連中東主要石油產量放緩，引發大規模石油供應受阻事件。川普政府上周不得不給予印度30天豁免，可重新購買俄羅斯石油。此舉使華府過去一年試圖切斷俄國戰爭資金來源的布局，因中東戰火而有所鬆動。

南韓與美啟動聯合軍演 金與正警告「不要試探北韓」：可能招致可怕後果

代號為「自由護盾」（Freedom Shield）的韓美聯合軍事演習9日啟動，預計持續至19日。韓聯社報導指出，本次演習的模擬情境結合近期戰爭型態的分析與經驗教訓，並納入多項實質性威脅情境。對此朝鮮勞動黨中央委員會總務部長金與正警告，不要試探北韓的忍耐、意志和能力。

俄空襲烏克蘭東部釀4死16傷 市長：俄軍用3枚導引航空炸彈

烏克蘭當局今天宣布，東部城鎮斯拉夫揚斯克（Sloviansk）遭俄羅斯空襲，造成4人喪生、16人受傷

大陸經濟慘成脆弱大國 歐盟智庫分析「外強中乾」現況：歐洲應更自信向北京交涉

歐盟智庫發表長篇報告分析，中國經濟陷入外強中乾窘境，衝擊中共執政正當性，使中共採更強硬民族主義言論、對抗性外交策略，歐盟...

受伊朗戰火影響？平壤馬拉松突宣布取消 專家揭金正恩盤算：穩內控

北京的高麗旅行社引述官方聲明稱，原定4月初舉行的2026年平壤國際馬拉松賽取消。分析指出，伊朗戰火方酣，平壤似有意壓制美...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。