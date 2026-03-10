大陸經濟慘成脆弱大國 歐盟智庫分析「外強中乾」現況：歐洲應更自信向北京交涉

歐盟智庫發表長篇報告分析，中國經濟陷入外強中乾窘境，衝擊中共執政正當性，使中共採更強硬民族主義言論、對抗性外交策略，歐盟不應過度顧忌中國貿易報復措施，應以更大自信與決心向北京交涉。

歐盟旗下智庫「歐盟安全研究所」（EUISS）發表3月份旗艦報告，題為「脆弱大國中國？歐洲如何對北京施加經濟影響力」，作者是法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家艾雷洛（Alicia Garcia Herrero）與EUISS研究員呂利希（Tim Rühlig）。

報告指出，中國正面臨經濟成長減緩，肇因包括人口快速老化、投資報酬率下降、房地產市場崩潰、公共債務不斷攀升、財政空間受限，這些削弱中國的「成長紅利」，衝擊中國在國內外的表現。

報告引述官方數據顯示，中國2025年國內生產毛額（GDP）成長率5%，實際數字恐更低，且可能在10年內降至2.5%以下，在2035年後降至1%左右。在國內，這種經濟下滑挑戰中共領導權威，在國際，這將削弱北京以經濟、技術影響全球的能力。

分析認為，中共為應對危機，加強對內部社會經濟的控制，可能推動更大經濟技術自主，例如「選擇性脫鉤」，儘管此集權作法會進一步抑制經濟成長，但中共會將「維穩」目標視為優先。

其次，分析認為中共會推行更強硬民族主義，包括更對抗性的外交路線，北京敘事主軸不再是「宣揚中國國際美名」，而是強調中國能超越西方世界的競爭對手；中國激進民族主義言論將使東亞緊張局勢升級。

中歐關係也將轉變，報告指出，中國經濟疲軟，中國市場無法繼續為歐洲企業提供廣大機會，中國內需減少、產能過剩，反促使中企向海外削價競爭，因此中國將不再透過市場准入提供吸引力，而是採取經濟強制手段，包括擴大製造業主導地位，掌握有用的運輸要道等。

報告強調，中國不會因為經濟弱化，在國際扮演溫和角色，相反地，歐盟需要加倍努力因應中國的挑戰。

對於歐盟手上的籌碼，報告認為，中國因經濟成長減緩，將更依賴加入單一市場、歐盟技術、歐盟研究成果，在對中談判時，歐盟應妥善利用這些影響力，例如將高科技領域投資與其他條件綁在一起，儘管中國可能採取經貿報復措施，但歐盟需明白「付出代價在所難免，不採取行動代價更高。」

報告就「歐盟對中政策」建議四大支柱，第一是「發揮現有優勢」，歐盟與其試圖解決一堆依賴中國進口的問題，不如專注維護創造技術門檻，在特定產業政策，加強出口管制和對外投資審查。

第二「以多元化分散風險」。歐洲勞動力與能源成本高昂，與其力推不切實際的「購買歐洲產品」模式，不如優先考慮供應鏈、出口市場多元化，以各種激勵措施促進歐企投資南方國家，收緊採購規則（禁止在關鍵技術領域單一採購）等，雖然許多合作夥伴不願「選邊站」，但務實接觸可提升歐盟地位。

第三是「建立局勢升高管控機制」，歐盟應採類似美中的「升級以降級」（Escalate to de-escalate）策略。歐盟必須能動用最強大反脅迫工具（Anti-Coercion Instrument）來捍衛核心利益。報告建議歐盟改變現行規則，當執委會決定啟動反脅迫工具以反制中國時，需要多數成員反對才能否決，而非多數成員同意才能通過。

第四是「推行槓桿外交」。歐盟在鞏固自身談判地位後，應重新調整對北京的外交策略，「不再將外交本身視為目的」。歐盟應提出切合實際、有意義的要求，反映核心利益，並在歐中無法達成協議時採取單邊措施。