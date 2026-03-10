快訊

經典賽／捷克守住前7局 直至8局日本兩轟0:9落後

強烈大陸冷氣團發威 5縣市「低溫恐探10度」一路冷到明早

經典賽／曾豪駒感性發文「一起畢業」 網熱議：將不再接中華隊教頭？

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸經濟慘成脆弱大國 歐盟智庫分析「外強中乾」現況：歐洲應更自信向北京交涉

中央社／ 羅馬10日專電
歐盟智庫發表長篇報告分析，中國經濟陷入外強中乾窘境，衝擊中共執政正當性，使中共採更強硬民族主義言論、對抗性外交策略，歐盟不應過度顧忌中國貿易報復措施，應以更大自信與決心向北京交涉。路透
歐盟智庫發表長篇報告分析，中國經濟陷入外強中乾窘境，衝擊中共執政正當性，使中共採更強硬民族主義言論、對抗性外交策略，歐盟不應過度顧忌中國貿易報復措施，應以更大自信與決心向北京交涉。路透

歐盟智庫發表長篇報告分析，中國經濟陷入外強中乾窘境，衝擊中共執政正當性，使中共採更強硬民族主義言論、對抗性外交策略，歐盟不應過度顧忌中國貿易報復措施，應以更大自信與決心向北京交涉。

歐盟旗下智庫「歐盟安全研究所」（EUISS）發表3月份旗艦報告，題為「脆弱大國中國？歐洲如何對北京施加經濟影響力」，作者是法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家艾雷洛（Alicia Garcia Herrero）與EUISS研究員呂利希（Tim Rühlig）。

報告指出，中國正面臨經濟成長減緩，肇因包括人口快速老化、投資報酬率下降、房地產市場崩潰、公共債務不斷攀升、財政空間受限，這些削弱中國的「成長紅利」，衝擊中國在國內外的表現。

報告引述官方數據顯示，中國2025年國內生產毛額（GDP）成長率5%，實際數字恐更低，且可能在10年內降至2.5%以下，在2035年後降至1%左右。在國內，這種經濟下滑挑戰中共領導權威，在國際，這將削弱北京以經濟、技術影響全球的能力。

分析認為，中共為應對危機，加強對內部社會經濟的控制，可能推動更大經濟技術自主，例如「選擇性脫鉤」，儘管此集權作法會進一步抑制經濟成長，但中共會將「維穩」目標視為優先。

其次，分析認為中共會推行更強硬民族主義，包括更對抗性的外交路線，北京敘事主軸不再是「宣揚中國國際美名」，而是強調中國能超越西方世界的競爭對手；中國激進民族主義言論將使東亞緊張局勢升級。

中歐關係也將轉變，報告指出，中國經濟疲軟，中國市場無法繼續為歐洲企業提供廣大機會，中國內需減少、產能過剩，反促使中企向海外削價競爭，因此中國將不再透過市場准入提供吸引力，而是採取經濟強制手段，包括擴大製造業主導地位，掌握有用的運輸要道等。

報告強調，中國不會因為經濟弱化，在國際扮演溫和角色，相反地，歐盟需要加倍努力因應中國的挑戰。

對於歐盟手上的籌碼，報告認為，中國因經濟成長減緩，將更依賴加入單一市場、歐盟技術、歐盟研究成果，在對中談判時，歐盟應妥善利用這些影響力，例如將高科技領域投資與其他條件綁在一起，儘管中國可能採取經貿報復措施，但歐盟需明白「付出代價在所難免，不採取行動代價更高。」

報告就「歐盟對中政策」建議四大支柱，第一是「發揮現有優勢」，歐盟與其試圖解決一堆依賴中國進口的問題，不如專注維護創造技術門檻，在特定產業政策，加強出口管制和對外投資審查。

第二「以多元化分散風險」。歐洲勞動力與能源成本高昂，與其力推不切實際的「購買歐洲產品」模式，不如優先考慮供應鏈、出口市場多元化，以各種激勵措施促進歐企投資南方國家，收緊採購規則（禁止在關鍵技術領域單一採購）等，雖然許多合作夥伴不願「選邊站」，但務實接觸可提升歐盟地位。

第三是「建立局勢升高管控機制」，歐盟應採類似美中的「升級以降級」（Escalate to de-escalate）策略。歐盟必須能動用最強大反脅迫工具（Anti-Coercion Instrument）來捍衛核心利益。報告建議歐盟改變現行規則，當執委會決定啟動反脅迫工具以反制中國時，需要多數成員反對才能否決，而非多數成員同意才能通過。

第四是「推行槓桿外交」。歐盟在鞏固自身談判地位後，應重新調整對北京的外交策略，「不再將外交本身視為目的」。歐盟應提出切合實際、有意義的要求，反映核心利益，並在歐中無法達成協議時採取單邊措施。

中共 北京 歐盟

延伸閱讀

投資驅動轉向需求驅動 大陸A股現投資轉折點

專家：中東戰爭顯示中俄武器失靈 且非可靠夥伴

北京更願意相信謀事在人

從板凳到先發 駐歐盟兼駐比利時代表用職業運動巧喻台灣經貿角色

相關新聞

美股早盤／通膨憂慮罩頂 四大指數盡墨 專家調升崩盤機率預估

油價衝破每桶100美元大關，為2022年來首見，引發停滯性通膨的憂慮，美股四大指數在9日早盤盡墨。

川普制裁俄羅斯破功！打伊朗掀空前石油危機 准印度重買俄油30天

CNN報導，美國攻打伊朗導致重要油氣航道荷莫茲海峽實質關閉，牽連中東主要石油產量放緩，引發大規模石油供應受阻事件。川普政府上周不得不給予印度30天豁免，可重新購買俄羅斯石油。此舉使華府過去一年試圖切斷俄國戰爭資金來源的布局，因中東戰火而有所鬆動。

南韓與美啟動聯合軍演 金與正警告「不要試探北韓」：可能招致可怕後果

代號為「自由護盾」（Freedom Shield）的韓美聯合軍事演習9日啟動，預計持續至19日。韓聯社報導指出，本次演習的模擬情境結合近期戰爭型態的分析與經驗教訓，並納入多項實質性威脅情境。對此朝鮮勞動黨中央委員會總務部長金與正警告，不要試探北韓的忍耐、意志和能力。

俄空襲烏克蘭東部釀4死16傷 市長：俄軍用3枚導引航空炸彈

烏克蘭當局今天宣布，東部城鎮斯拉夫揚斯克（Sloviansk）遭俄羅斯空襲，造成4人喪生、16人受傷

大陸經濟慘成脆弱大國 歐盟智庫分析「外強中乾」現況：歐洲應更自信向北京交涉

歐盟智庫發表長篇報告分析，中國經濟陷入外強中乾窘境，衝擊中共執政正當性，使中共採更強硬民族主義言論、對抗性外交策略，歐盟...

受伊朗戰火影響？平壤馬拉松突宣布取消 專家揭金正恩盤算：穩內控

北京的高麗旅行社引述官方聲明稱，原定4月初舉行的2026年平壤國際馬拉松賽取消。分析指出，伊朗戰火方酣，平壤似有意壓制美...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。