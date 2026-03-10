快訊

伊朗戰爭衝擊油價 泰國指示公務員遠距辦公、暫停出國考察

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
越南河內10日可見許多機車騎士到加油站排隊加油。法新社

美聯社10日報導，對中東戰事擾亂石油和天然氣供應，東南亞國家正採取應對措施。泰國總理阿努廷指示，該國政府機構和國營企業應開始安排讓內勤員工遠距辦公。

泰國政府10日還說，將暫緩讓官員赴海外培訓、出差和考察。泰國副總理兼交通部長皮帕9日已呼籲民眾不要對全球油價上漲感到恐慌，強調泰國並未面臨石油短缺。

越南政府也下令採取類似措施，同時也敦促民眾限制使用私家車。隨著燃油價格上漲，當地可見加油站外大排長龍，汽機車駕駛爭相加滿油箱。

另據半島電視台10日報導，南亞的巴基斯坦也推出「戰爭撙節計畫」，來應對美國、以色列與伊朗開戰後爆發的石油危機。

半島電視台引述巴國「黎明報」指出，總理夏立夫9日晚間宣布，所有政府部門將實施每周工作4天，中小學和大學將繼續關閉2周，高等教育機構將持續採行遠距教學

夏立夫要求，公家部門和私人企業應確保5成員工在家工作，且在未來2個月，提供給所有政府和官員車輛的燃油將減少5成。夏立夫還宣布所有國會議員減薪25%。

