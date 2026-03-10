受伊朗戰火影響？平壤馬拉松突宣布取消 專家揭金正恩盤算：穩內控

北京的高麗旅行社引述官方聲明稱，原定4月初舉行的2026年平壤國際馬拉松賽取消。分析指出，伊朗戰火方酣，平壤似有意壓制美國一次打擊就可鏟除一國領袖消息，避免社會動盪。

法新社報導，今年賽事原定於4月5日舉行，本來會是自從2019年因疫情而停辦多年、去年恢復之後第2次舉辦。

設在北京、專營北韓旅遊的高麗旅行社（Koryo Tours）自稱是平壤馬拉松賽獨家旅遊合作夥伴，表示上述決定由北韓田徑協會傳達。

高麗旅行社公布來自朝鮮民主主義人民共和國田徑協會函指出，「因某些原因取消2026年平壤國際馬拉松賽」，但未進一步說明。

南韓「中央日報」報導，這項決定格外引人關注，因為平壤是在選手報名完成後才宣布取消這項能夠帶來外匯收入的當地最富盛名活動之一。北韓領導人金正恩積極推動國際觀光，這項賽事向來被視為平壤可能拓展國際客源的指標性信號。

尤其賽事停辦消息由北韓田徑協會傳達，意味這項決定由當局下達，而非馬拉松主辦單位自行做出。

鑒於金正恩多次強調觀光產業的重要性，外界原本預期，北韓會透過今年賽事重新開放邊境，積極吸引國際觀光客。

事實上，高麗旅行社去年12月在社群媒體發布消息指出，平壤國際馬拉松賽500個名額於開放報名後不到5小時內已全數額滿。

專家指出，北韓之所以取消馬拉松賽，很可能是擔心伊朗戰爭持續之際，外國觀光客對政權掌控可能造成的影響。

從平壤的角度來看，控制那些性格相對奔放的外國觀光客，與確保統治體制穩定密切相關。

在美國對伊朗發動先發制人攻擊後，北韓反應格外敏感。平壤1日由國營媒體援引外交部發言人聲明的方式，批評美國和以色列襲擊伊朗，但對伊朗前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）遭到擊斃一事隻字未提。

平壤似乎有意壓制這類消息，避免民眾得知美國一次打擊就可以鏟除別國的最高領袖，從而造成社會動盪。

南韓慶南大學極東問題研究所教授李秉哲（Lee Byung-chul，譯音）指出：「這是一次戰略性選擇，以於川普總統甚至提出伊朗民眾起義之際，把重心擺在內控和外交問題上。北韓目前應該會持續密切關注伊朗事態發展，同時審慎評估是否與川普坐下來談。」

自從1981年起，平壤國際馬拉松賽成為紀念北韓國父、金正恩的祖父金日成4月15日生日的活動之一，為境內規模最大國際體育活動，讓參賽者有難得的機會在受到嚴格管制的平壤街道上奔馳競賽。

去年約有200名外籍跑者和超過200名北韓選手參賽，但這仍遠低於2019年的約950名外國人參賽。