快訊

與美談判破局 伊朗外長認「不會再與美對話」：飛彈攻勢要多久就多久

南韓男團ENHYPEN成員變動！李羲承退團 官方證實：未來改6人活動

全球護照排名出爐 「這國」再度蟬聯榜首、台灣升至第31名

聽新聞
0:00 / 0:00

川普制裁俄羅斯破功！打伊朗掀空前石油危機 准印度重買俄油30天

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普9日在佛州發表談話。美聯社
美國總統川普9日在佛州發表談話。美聯社

CNN報導，美國攻打伊朗導致重要油氣航道荷莫茲海峽實質關閉，牽連中東主要石油產量放緩，引發大規模石油供應受阻事件。川普政府上周不得不給予印度30天豁免，可重新購買俄羅斯石油。此舉使華府過去一年試圖切斷俄國戰爭資金來源的布局，因中東戰火而有所鬆動。

美國總統川普去年以購買俄油為由，對印度施加懲罰，加徵關稅至50%；美印總算在今年2月達成框架協議，美方降低關稅至18%，交換印度承諾停購俄油。華府另對克里姆林宮旗下兩家最大的石油公司實施制裁。

就在華府切斷俄國戰爭資金的策略看似奏效、印度也已大幅減少俄油採購並轉向中東供應之際，美軍攻打伊朗卻掀起連鎖衝擊，震動全球石油供應鏈。

能源市場情報公司Kpler數據顯示，荷莫茲海峽承載印度每日250萬至270萬桶原油進口，主要來自伊拉克、沙烏地阿拉伯、科威特與阿拉伯聯合大公國。

在中東供應受阻下，美國財政部上周提供印度煉油商30天豁免，美國財長貝森特稱，此舉是「為了讓石油繼續流入全球市場」，且不排除進一步解除對更多俄油供應的制裁。

截至3月6日，海上約有1.3億桶俄羅斯原油，「其中部分原油可相對迅速改道印度港口」。分析師里托利亞（Sumit Ritolia）預測，印度將「再次回到制裁前水準，約有40%至45%的原油來自俄國」。

CNN提到，俄國沒有能力完全填補波斯灣供應癱瘓的缺口，但已有動機提高產量，也更有條件拉高售價。

分析人士指出，美國給予印度的豁免僅屬暫時措施，附帶期限與條件，頂多稍微緩解壓力，仍不足以支撐整體市場需求，加上俄羅斯原油運往印度的時間也比中東油輪更長，替代效果有限。

印度石油部消息人士則向 CNN 表示，印度目前原油庫存約可支應25天，汽柴油庫存也約有25天，原油與石油產品合計庫存保障時間接近8周，短期內仍處於相對寬裕狀態，並將擴大其他地區進口，填補荷莫茲海峽受阻造成的缺口。

不過亞洲協會政策研究所南亞倡議主任阿默（Farwa Aamer）警告，中東緊張局勢拖得越久，全球能源供應壓力就越大，像印度這類仰賴進口的經濟體，爆發能源危機的風險也將持續升高。

川普 中東 原油 俄羅斯 石油

延伸閱讀

油價回落 川普籲油輪「勇敢」通行荷莫茲海峽

緩解市場供給壓力 川普：將豁免部分石油制裁

航運股漲勢結束？野村投信深入解析後市

油價飆到川普高層恐慌！紐時盤點美國對策 專家：僅1招真正速效

相關新聞

美股早盤／通膨憂慮罩頂 四大指數盡墨 專家調升崩盤機率預估

油價衝破每桶100美元大關，為2022年來首見，引發停滯性通膨的憂慮，美股四大指數在9日早盤盡墨。

川普制裁俄羅斯破功！打伊朗掀空前石油危機 准印度重買俄油30天

CNN報導，美國攻打伊朗導致重要油氣航道荷莫茲海峽實質關閉，牽連中東主要石油產量放緩，引發大規模石油供應受阻事件。川普政府上周不得不給予印度30天豁免，可重新購買俄羅斯石油。此舉使華府過去一年試圖切斷俄國戰爭資金來源的布局，因中東戰火而有所鬆動。

南韓與美啟動聯合軍演 金與正警告「不要試探北韓」：可能招致可怕後果

代號為「自由護盾」（Freedom Shield）的韓美聯合軍事演習9日啟動，預計持續至19日。韓聯社報導指出，本次演習的模擬情境結合近期戰爭型態的分析與經驗教訓，並納入多項實質性威脅情境。對此朝鮮勞動黨中央委員會總務部長金與正警告，不要試探北韓的忍耐、意志和能力。

「效忠ISIS」2男涉在曼達尼官邸外擲炸彈 遭控5罪

因涉嫌在紐約市長官邸外向抗議人群投擲疑似爆炸物而被捕的兩名嫌疑人巴拉特(Emir Balat)和卡尤米(Ibrahim Kayumi)，9日被紐約南區聯邦檢察官提起控訴。根據檢方公布的偵結書，兩名被告均親口承認自己向恐怖組織「伊斯蘭國」(ISIS)效忠，調查發現，他們向人群投擲的不明物體內檢測出高敏感性爆炸物成分，若成功引爆，後果不堪設想。

中2027年侵台？「戴維森窗口」迫近 引發軍備賽和恐懼悲觀

華爾街日報分析，光憑一名美國海軍上將說出中國可能在2027年入侵台灣的預測，過去幾年造成人心惶惶，也導致一場趕在期限來臨前的軍備競賽。雖然中國國家主席習近平強調共產黨傾向於和平解決台海問題，卻同時聲明北京不排除使用武力的可能，中國對於甚囂塵上的2027年說法也未採取任何行動降低傳聞。川普總統再過幾周將在北京與習近平見面，2027年的時間點更加顯得迫在眉睫。

川習會 傳北京怨美臨時抱佛腳 學者：恐變縮水國事訪問

路透引述五位熟悉籌備情況的人士報導，川普總統與中國國家主席習近平的本月峰會，恐怕連有限度重啟商業與投資關係的空間都沒有。美國商界至今未能爭取到部分人士期待的隨行代表團名額，與此同時，也沒跡象顯示，北京在為中企爭取投資保護方面取得進展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。