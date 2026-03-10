快訊

南韓男團ENHYPEN成員變動！李羲承退團 官方證實：未來改6人活動

全球護照排名出爐 「這國」再度蟬聯榜首、台灣升至第31名

袁惟仁告別式後女兒袁融淚寫長文 憶「巧克力父愛」網看哭

聽新聞
0:00 / 0:00

南韓與美啟動聯合軍演 金與正警告「不要試探北韓」：可能招致可怕後果

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
針對美韓「自由護盾」聯合軍演，金與正稱，這是企圖謀劃與北韓對抗的挑釁侵略戰爭預演。（美聯社）
針對美韓「自由護盾」聯合軍演，金與正稱，這是企圖謀劃與北韓對抗的挑釁侵略戰爭預演。（美聯社）

代號為「自由護盾」（Freedom Shield）的韓美聯合軍事演習9日啟動，預計持續至19日。韓聯社報導指出，本次演習的模擬情境結合近期戰爭型態的分析與經驗教訓，並納入多項實質性威脅情境。對此朝鮮勞動黨中央委員會總務部長金與正警告，不要試探北韓的忍耐、意志和能力。

韓聯社稱，韓美「自由護盾」演習約有1.8萬餘名兵力參加，規模與去年基本持平。隨著韓美加快推進戰時作戰指揮權移交工作，此次聯合軍演預計將重點評估相關移交條件是否已經具備。另據韓國《朝鮮日報》9日報導，有跡象顯示，駐韓美軍部分戰力可能已轉移部署至中東地區。

對於美韓此次軍演，朝中社報導，金與正10日發表談話稱，「國際流氓蠻橫殘暴的妄動使全球安全格局迅速崩潰，四處戰亂不止。在此嚴重時刻，在韓國進行的美韓戰爭演習將會招致進一步破壞地區穩定的結果。」

金與正稱，美韓9日起啟動的大規模聯合軍演，再次暴露出與生俱來的對北韓反感和習以為常的敵視政策的集中表現。「包括1.8萬多名韓國軍在內的兩國兵力參訓，不分晝夜地在韓國的地面、海上、空中、太空、網絡全域瘋狂推行為期10天以上的演習。這場演習分明是企圖謀劃與我們國家對抗的挑釁侵略戰爭預演，而非『軍事遊戲』。」

金與正表示，最近產生的全球地緣政治危機和錯綜複雜的國際事件證明，敵對國家野戰兵力的一切軍事蠢動沒有防禦和攻擊、演習和實戰的區別；為此做好萬全準備，必須以非凡壓倒性、先發制人的超強力攻勢來壓制敵人，而非採取正面回應性質或與之成正比的回應。

她並警告，「敵對勢力在我們國家的主權安全領域附近進行軍事示威活動，這很可能會招致不堪設想的可怕後果。敵人切勿試探我們的忍耐、意志和能力。」

代號為「自由護盾」的韓美聯合軍事演習9日啟動，預計持續至19日。圖為9日當天，一架UH-60黑鷹直升機降落在韓國平澤市的美軍基地。（歐新社）
代號為「自由護盾」的韓美聯合軍事演習9日啟動，預計持續至19日。圖為9日當天，一架UH-60黑鷹直升機降落在韓國平澤市的美軍基地。（歐新社）

北韓 演習 南韓

延伸閱讀

金正恩與「心愛女兒」看匯演 官媒稱呼凸顯金主愛地位

傳駐韓美軍抽調愛國者送中東！李在明1句話認了「反對也沒用」

駐韓美軍調武器援中東 南韓：國防靠自己不過度依賴

美襲伊朗真正原因 分析：對抗中國需先解除德黑蘭威脅

相關新聞

美股早盤／通膨憂慮罩頂 四大指數盡墨 專家調升崩盤機率預估

油價衝破每桶100美元大關，為2022年來首見，引發停滯性通膨的憂慮，美股四大指數在9日早盤盡墨。

南韓與美啟動聯合軍演 金與正警告「不要試探北韓」：可能招致可怕後果

代號為「自由護盾」（Freedom Shield）的韓美聯合軍事演習9日啟動，預計持續至19日。韓聯社報導指出，本次演習的模擬情境結合近期戰爭型態的分析與經驗教訓，並納入多項實質性威脅情境。對此朝鮮勞動黨中央委員會總務部長金與正警告，不要試探北韓的忍耐、意志和能力。

「效忠ISIS」2男涉在曼達尼官邸外擲炸彈 遭控5罪

因涉嫌在紐約市長官邸外向抗議人群投擲疑似爆炸物而被捕的兩名嫌疑人巴拉特(Emir Balat)和卡尤米(Ibrahim Kayumi)，9日被紐約南區聯邦檢察官提起控訴。根據檢方公布的偵結書，兩名被告均親口承認自己向恐怖組織「伊斯蘭國」(ISIS)效忠，調查發現，他們向人群投擲的不明物體內檢測出高敏感性爆炸物成分，若成功引爆，後果不堪設想。

中2027年侵台？「戴維森窗口」迫近 引發軍備賽和恐懼悲觀

華爾街日報分析，光憑一名美國海軍上將說出中國可能在2027年入侵台灣的預測，過去幾年造成人心惶惶，也導致一場趕在期限來臨前的軍備競賽。雖然中國國家主席習近平強調共產黨傾向於和平解決台海問題，卻同時聲明北京不排除使用武力的可能，中國對於甚囂塵上的2027年說法也未採取任何行動降低傳聞。川普總統再過幾周將在北京與習近平見面，2027年的時間點更加顯得迫在眉睫。

川習會 傳北京怨美臨時抱佛腳 學者：恐變縮水國事訪問

路透引述五位熟悉籌備情況的人士報導，川普總統與中國國家主席習近平的本月峰會，恐怕連有限度重啟商業與投資關係的空間都沒有。美國商界至今未能爭取到部分人士期待的隨行代表團名額，與此同時，也沒跡象顯示，北京在為中企爭取投資保護方面取得進展。

武器進口 歐洲1主因增3倍全球最大 印度占8.2%成亞洲之冠

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）9日公布的報告顯示，過去5年全球武器流通量增加近10%，其中歐洲進口量更增加三倍以上。另外，在與中國和巴基斯坦關係緊張的背景下，印度成為亞洲最大武器進口國。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。