川普3月底赴陸…行程縮水僅造訪北京「期望值也降低」 受矚議題曝光

據白宮消息，美國總統川普預計3月31日至4月2日造訪中國。《南華早報》週一（3月9日）報導稱，川普此行只會造訪北京，主因是安全與行程考量；此外，美方3月初已派「先遣隊」提前到北京，川普此行籌備已進入最後階段。

消息人士透露：「他（川普）的行程非常緊湊，實在塞不下第二個城市。」另一位消息人士則說，增加第二個目的地可能涉及維安與後勤方面的難題，因此中美雙方同意此次訪問行程僅限於北京。

該報此前曾指，中國官員原先考慮安排川普造訪多個城市，不只停留北京；這是比照其他西方領袖近期訪中的模式。今年1月，英國首相斯塔默（Keir Starmer，又譯施凱爾、施紀賢）在中國期間去了上海，參訪知名景點豫園，並與商業、文化界人士交流；2月，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）亦有大型商界代表團隨行，曾赴杭州參觀機器人公司宇樹科技。

中國官方尚未證實川普訪中一事。隨著美國與以色列對伊朗的戰事延燒，外界擔憂這可能影響川普訪中之旅。不過，《南早》引述的消息稱，美以伊戰爭對於川普此行的安排影響「非常有限」，中美雙方都明白兩國往來是「當今世界最有影響力的雙邊關係，兩位領袖也都很希望見面」。

行程「縮水」 外界期望也降低

若川普此行成真，會是川普與習近平自去年10月在韓國釜山見面以來第一次實體會談。上週末在中國兩會期間的外交記者會上，中國外長王毅也對美國釋放出正面訊號：「今年是中美關係的『大年』，高層交往的議程已經擺在我們的桌面上……讓2026年成為中美關係走向健康、穩定、可持續發展的一個標誌性年份。」

然而，路透社8日引述知情者說法稱，此行充滿不確定性，這次的「川習會」不太可能為美中之間的商業與投資往來創造更大空間，哪怕只是有限調整雙方關係，恐怕也很難。

布魯金斯學會中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）表示：「這場國事訪問感覺不斷在縮水，對於此行能達到的成果，期待似乎也一天一天縮減。」

據知情者說法，中方對川普政府倉促的籌備方式感到不滿。這類領袖晤談通常都需要好幾個月的仔細籌備，中方也希望這場國事訪問經過精心設計，但美方卻是最近才剛展開工作層級的跨部門籌備會議，準備時間不多。

美方的行程安排也面臨一些問題。美國駐中大使龐德偉（David Perdue）希望能有執行長（CEO）代表團隨行川普出訪，美國駐中國官員也初步接觸了一些企業，但跟財政部共同安排美方議程的美國貿易代表辦公室（USTR）更希望聚焦於「管控貿易」，而不願納入企業執行長。

川普團隊還是有可能在最後一刻安排出執行長代表團；川習會前一週，恰逢一年一度的中國發展高層論壇，屆時許多美企高層都會出席。

哪些議題受到關注？

據彭博社等媒體上週的消息，美國財長貝森特（Scott Bessent）與中國副總理何立峰打算這週先行在巴黎會面，商討這次川習會可能促成哪些具體成果，例如中國採購波音飛機、美國大豆等。

川普對中國的關稅政策未來走向如何，也可能是重要議程。2月，美國最高法院裁定川普多項關稅措施無效，其中也包含他以打擊芬太尼流通為由對中國施加的10%關稅。美國官員透露，川普政府已告知中國，美方將透過其他的法律重新施加此一關稅。

路透社消息指，眼見TikTok在美國被迫分拆業務，中方也期盼替中國企業爭取到在美投資的安全保障，但現階段沒有具體進展。川普今年1月曾表示歡迎中國汽車業者到美國設廠，但一位美國官員透露，川普並未像對待日本、韓國、台灣的投資那樣積極爭取中國的投資承諾。部分共和黨議員也曾向貝森特示警，主張美國不該降低對中國投資的監管。

美國貿易代表格裡爾（Jamieson Greer）2月接受美國廣播公司（ABC）、福斯新聞（Fox News）等媒體訪問時說，這次川習會的目的「並不是為了吵貿易問題」，而是「維持穩定，確保中方履行協議、買美國農產品、波音飛機等產品，還有確保他們會提供我們需要的稀土」。

除此之外，外界預期川習會還將討論到台灣。

2月初，川普曾與習近平通話，中國官媒新華社聲明指習近平向川普強調「台灣問題是中美關係中最重要的問題」、重申「台灣是中國領土」的論調，並要求美方「務必慎重處理對台軍售問題」。當時有分析認為，習近平提及對台軍售的措辭十分罕見且直接；川普後續又稱曾與習近平討論對台軍售，則引發台美學界質疑這違反過去40年的美國對台政策。

不過，台灣陸委會副主委沈有忠9日表示，台灣不需要擔心川習會，且美中雙方若保持溝通，也未必是壞事，反而有助於控制風險、避免誤判。

