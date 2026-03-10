快訊

南韓男團ENHYPEN成員變動！李羲承退團 官方證實：未來改6人活動

全球護照排名出爐 「這國」再度蟬聯榜首、台灣升至第31名

袁惟仁告別式後女兒袁融淚寫長文 憶「巧克力父愛」網看哭

聽新聞
0:00 / 0:00

美譴責阿富汗拘留公民 擬祭護照禁令限制前往

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天譴責阿富汗拘留美國公民，此舉可能導致美國政府祭出禁令，限制持美國護照者前往該國旅行。

盧比歐在聲明中表示，他已將阿富汗的塔利班政府指定為「不當拘留國家贊助者」，並要求喀布爾釋放所有在該國被拘留的美國公民。

他表示：「塔利班持續使用恐怖手段，綁架個人以勒索贖金或尋求政策讓步。這些卑劣的手段必須停止。」他並補充說，由於存在被不當拘留的風險，他認為美國人前往阿富汗並不安全。

兩名熟悉情況的消息人士表示，美國也正在尋求取回作家歐佛拜（Paul Overby）的遺體。他最後一次現身是2014年在阿富汗與巴基斯坦邊境附近。

消息人士指出，如果阿富汗未能滿足美方要求，美國可能限制美國護照用於前往阿富汗旅行。目前，類似的護照限制措施僅適用於北韓。

盧比歐2月27日也對伊朗作出相同認定。伊朗是首個根據總統川普去年9月簽署的行政命令被指定為此類對象的國家。盧比歐警告，美國可能因伊朗拘留美國公民而限制前往該國旅行，但目前尚未實施相關限制。就在這項認定宣布的隔天，美國與以色列對伊朗發動戰爭。

路透社未能聯絡到阿富汗政府取得回應。

以色列 護照 伊朗

延伸閱讀

科技研究人員提告 控川普政府簽證政策打壓事實查核

美民主黨議員要求公開聽證會 盡速結束伊朗戰事

美襲伊朗真正原因 分析：對抗中國需先解除德黑蘭威脅

伊朗報復美以攻擊 美下令撤離駐沙烏地使館人員

相關新聞

美股早盤／通膨憂慮罩頂 四大指數盡墨 專家調升崩盤機率預估

油價衝破每桶100美元大關，為2022年來首見，引發停滯性通膨的憂慮，美股四大指數在9日早盤盡墨。

川普制裁俄羅斯破功！打伊朗掀空前石油危機 准印度重買俄油30天

CNN報導，美國攻打伊朗導致重要油氣航道荷莫茲海峽實質關閉，牽連中東主要石油產量放緩，引發大規模石油供應受阻事件。川普政府上周不得不給予印度30天豁免，可重新購買俄羅斯石油。此舉使華府過去一年試圖切斷俄國戰爭資金來源的布局，因中東戰火而有所鬆動。

南韓與美啟動聯合軍演 金與正警告「不要試探北韓」：可能招致可怕後果

代號為「自由護盾」（Freedom Shield）的韓美聯合軍事演習9日啟動，預計持續至19日。韓聯社報導指出，本次演習的模擬情境結合近期戰爭型態的分析與經驗教訓，並納入多項實質性威脅情境。對此朝鮮勞動黨中央委員會總務部長金與正警告，不要試探北韓的忍耐、意志和能力。

「效忠ISIS」2男涉在曼達尼官邸外擲炸彈 遭控5罪

因涉嫌在紐約市長官邸外向抗議人群投擲疑似爆炸物而被捕的兩名嫌疑人巴拉特(Emir Balat)和卡尤米(Ibrahim Kayumi)，9日被紐約南區聯邦檢察官提起控訴。根據檢方公布的偵結書，兩名被告均親口承認自己向恐怖組織「伊斯蘭國」(ISIS)效忠，調查發現，他們向人群投擲的不明物體內檢測出高敏感性爆炸物成分，若成功引爆，後果不堪設想。

中2027年侵台？「戴維森窗口」迫近 引發軍備賽和恐懼悲觀

華爾街日報分析，光憑一名美國海軍上將說出中國可能在2027年入侵台灣的預測，過去幾年造成人心惶惶，也導致一場趕在期限來臨前的軍備競賽。雖然中國國家主席習近平強調共產黨傾向於和平解決台海問題，卻同時聲明北京不排除使用武力的可能，中國對於甚囂塵上的2027年說法也未採取任何行動降低傳聞。川普總統再過幾周將在北京與習近平見面，2027年的時間點更加顯得迫在眉睫。

川習會 傳北京怨美臨時抱佛腳 學者：恐變縮水國事訪問

路透引述五位熟悉籌備情況的人士報導，川普總統與中國國家主席習近平的本月峰會，恐怕連有限度重啟商業與投資關係的空間都沒有。美國商界至今未能爭取到部分人士期待的隨行代表團名額，與此同時，也沒跡象顯示，北京在為中企爭取投資保護方面取得進展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。