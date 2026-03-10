聽新聞
0:00 / 0:00
美譴責阿富汗拘留公民 擬祭護照禁令限制前往
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天譴責阿富汗拘留美國公民，此舉可能導致美國政府祭出禁令，限制持美國護照者前往該國旅行。
盧比歐在聲明中表示，他已將阿富汗的塔利班政府指定為「不當拘留國家贊助者」，並要求喀布爾釋放所有在該國被拘留的美國公民。
他表示：「塔利班持續使用恐怖手段，綁架個人以勒索贖金或尋求政策讓步。這些卑劣的手段必須停止。」他並補充說，由於存在被不當拘留的風險，他認為美國人前往阿富汗並不安全。
兩名熟悉情況的消息人士表示，美國也正在尋求取回作家歐佛拜（Paul Overby）的遺體。他最後一次現身是2014年在阿富汗與巴基斯坦邊境附近。
消息人士指出，如果阿富汗未能滿足美方要求，美國可能限制美國護照用於前往阿富汗旅行。目前，類似的護照限制措施僅適用於北韓。
盧比歐2月27日也對伊朗作出相同認定。伊朗是首個根據總統川普去年9月簽署的行政命令被指定為此類對象的國家。盧比歐警告，美國可能因伊朗拘留美國公民而限制前往該國旅行，但目前尚未實施相關限制。就在這項認定宣布的隔天，美國與以色列對伊朗發動戰爭。
路透社未能聯絡到阿富汗政府取得回應。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。