美譴責阿富汗拘留公民 擬祭護照禁令限制前往

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天譴責阿富汗拘留美國公民，此舉可能導致美國政府祭出禁令，限制持美國護照者前往該國旅行。

盧比歐在聲明中表示，他已將阿富汗的塔利班政府指定為「不當拘留國家贊助者」，並要求喀布爾釋放所有在該國被拘留的美國公民。

他表示：「塔利班持續使用恐怖手段，綁架個人以勒索贖金或尋求政策讓步。這些卑劣的手段必須停止。」他並補充說，由於存在被不當拘留的風險，他認為美國人前往阿富汗並不安全。

兩名熟悉情況的消息人士表示，美國也正在尋求取回作家歐佛拜（Paul Overby）的遺體。他最後一次現身是2014年在阿富汗與巴基斯坦邊境附近。

消息人士指出，如果阿富汗未能滿足美方要求，美國可能限制美國護照用於前往阿富汗旅行。目前，類似的護照限制措施僅適用於北韓。

盧比歐2月27日也對伊朗作出相同認定。伊朗是首個根據總統川普去年9月簽署的行政命令被指定為此類對象的國家。盧比歐警告，美國可能因伊朗拘留美國公民而限制前往該國旅行，但目前尚未實施相關限制。就在這項認定宣布的隔天，美國與以色列對伊朗發動戰爭。

路透社未能聯絡到阿富汗政府取得回應。