快訊

平壤往返北京國際列車12日起復駛 時隔6年疫後重啟

中央社／ 台北10日電

韓國中央日報中文網今天報導，往返北韓平壤與中國北京之間的國際列車將於12日起恢復運行。這是列車於COVID-19疫情後時隔約6年重啟，中國與北韓關係今後可望趨於活躍。

據報導，中國國家鐵路集團客戶服務中心相關人士10日向韓聯社表示，平壤往返北京國際列車將於12日起恢復運行。列車計劃星期一、三、四、六運行，每星期4班。

報導引述中鐵集團客服中心人士表示，列車將於北京時間下午5時26分從北京出發，次日下午約6時抵達平壤。列車將在中國遼寧省丹東停靠一次。丹東隔鴨綠江與北韓新義州相望，是中國與北韓的邊境城市。

這名人士表示，僅最後兩節車廂用於旅客運輸，「該列車將優先用於外交人員等公務目的人員運輸，若座位有剩餘，也可考慮向普通乘客發售」。

據報導，普通乘客若想乘坐列車須在丹東上車，而非北京。

這是自COVID-19疫情擴散導致停運後，連接中國與北韓的國際列車時隔約6年首次恢復運行。

報導並引述日媒稱，在北韓以COVID-19疫情為由限制外國人士入境之前，造訪北韓的外國人士以中國人最多，但疫情之後北韓未再接待中國遊客，「今後中國與北韓關係有望趨於活躍」。

報導還提到，平壤往返北京國際列車此前經由丹東和新義州連接兩國首都，一直為兩國代表性的陸路交通通道。北韓在疫情擴散後長期封鎖邊境，國際列車運行也隨之中斷。

