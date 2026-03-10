對中祭「不戰而勝」策略　川普挑北京要害施壓

專家愈來愈認為，美國主導空襲伊朗可能是總統川普牽制中國戰略的一環。從對委內瑞拉採取軍事行動、對古巴施壓，到爭取格陵蘭與巴拿馬運河的戰略控制權，都被視為華府對北京施壓布局的一部分。

日經亞洲報導，川普日前聲稱古巴政權的崩潰只是早晚問題，暗示在完成對伊朗的軍事行動後，下一步可能將矛頭轉向哈瓦那。

美國1月攻擊委內瑞拉，拘留總統馬杜洛（NicolasMaduro），並敦促該國過渡至親美政府。委內瑞拉、伊朗與古巴為了抗衡華府，長久以來均與中國有著緊密的雙邊關係。

川普政府對這些國家的行動，可被解讀為維持對中優勢戰略的一部分。親近政府的專家團表示，這一戰略始於去年12月發布的「國家安全戰略」（NationalSecurity Strategy），當中，美國將「嚇阻中國」列為核心支柱之一。

保守派軍事專家華勒（J. Michael Waller）指出：「攻擊伊朗政權在許多方面強力推進了川普針對中共的全球戰略。」

美國攻擊伊朗與委內瑞拉這兩大產油國，也對中國造成衝擊。中國占伊朗原油出口的90%，伊朗與委內瑞拉合計占中國石油進口量至少15%。

伊朗與委內瑞拉的原油受到美國及多國制裁。中國過去一直以折扣價收購，但美國的攻擊行動已讓這種貿易難以為繼。

2025年，北京在貿易談判時以切斷稀土供應作為威脅，向華府爭取讓步。白宮則有可能以石油作為對中施壓的籌碼。

美國已將軍事資源調往持續動盪的中東。若能推翻伊朗反美政權，或可讓華府將資源重新導向印太地區。

自2023年以來，葉門親伊朗的青年運動（Houthi）武裝組織在紅海襲擊並劫持商船，美方因此消耗約1/4高性能攔截飛彈庫存。

保守派美國智庫安全政策中心（Center for SecurityPolicy）資深研究員紐夏（Grant Newsham）表示，若伊朗出現1個較不專制的政權將會是「一大優勢」，因為「區域許多亂象均與伊朗有關」。他補充說，「伊朗靠中國撐著…移除中國因素，伊朗可能就會崩潰」，這將讓美國得以把資源轉往其他地區。

伊朗接受中、俄軍事支援。然而這次美國輕易突破伊朗防空系統，擊斃最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）等高層。軍事專家認為，此舉展現美國軍力，將大幅提升其嚇阻力。

川普追求格陵蘭，背後邏輯亦與上述脈絡相近。雖然格陵蘭非中國盟友，但川普與相關官員主張該地於北極具有重要軍事意義。同時，美方也正施壓巴拿馬，威脅「收回」巴拿馬運河以排除中國影響力；今年，曾經在運河兩岸營運港口的香港集團，已被實質驅離。

若台海爆發衝突，控制關鍵航道將是戰和關鍵。親川普政府的軍事專家主張，美方奪取戰略重地是為了實現「不戰而勝」的對中策略。

川普第2個總統任期發布的安全文件提出「唐羅主義」（Donroe Doctrine），這一概念結合川普姓名與19世紀的「門羅主義」（Monroe Doctrine），主張在維護西半球安全的同時，也將嚇阻中國納入核心戰略。