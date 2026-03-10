快訊

對中祭「不戰而勝」策略　川普挑北京要害施壓

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

專家愈來愈認為，美國主導空襲伊朗可能是總統川普牽制中國戰略的一環。從對委內瑞拉採取軍事行動、對古巴施壓，到爭取格陵蘭與巴拿馬運河的戰略控制權，都被視為華府對北京施壓布局的一部分。

日經亞洲報導，川普日前聲稱古巴政權的崩潰只是早晚問題，暗示在完成對伊朗的軍事行動後，下一步可能將矛頭轉向哈瓦那。

美國1月攻擊委內瑞拉，拘留總統馬杜洛（NicolasMaduro），並敦促該國過渡至親美政府。委內瑞拉、伊朗與古巴為了抗衡華府，長久以來均與中國有著緊密的雙邊關係。

川普政府對這些國家的行動，可被解讀為維持對中優勢戰略的一部分。親近政府的專家團表示，這一戰略始於去年12月發布的「國家安全戰略」（NationalSecurity Strategy），當中，美國將「嚇阻中國」列為核心支柱之一。

保守派軍事專家華勒（J. Michael Waller）指出：「攻擊伊朗政權在許多方面強力推進了川普針對中共的全球戰略。」

美國攻擊伊朗與委內瑞拉這兩大產油國，也對中國造成衝擊。中國占伊朗原油出口的90%，伊朗與委內瑞拉合計占中國石油進口量至少15%。

伊朗與委內瑞拉的原油受到美國及多國制裁。中國過去一直以折扣價收購，但美國的攻擊行動已讓這種貿易難以為繼。

2025年，北京在貿易談判時以切斷稀土供應作為威脅，向華府爭取讓步。白宮則有可能以石油作為對中施壓的籌碼。

美國已將軍事資源調往持續動盪的中東。若能推翻伊朗反美政權，或可讓華府將資源重新導向印太地區。

自2023年以來，葉門親伊朗的青年運動（Houthi）武裝組織在紅海襲擊並劫持商船，美方因此消耗約1/4高性能攔截飛彈庫存。

保守派美國智庫安全政策中心（Center for SecurityPolicy）資深研究員紐夏（Grant Newsham）表示，若伊朗出現1個較不專制的政權將會是「一大優勢」，因為「區域許多亂象均與伊朗有關」。他補充說，「伊朗靠中國撐著…移除中國因素，伊朗可能就會崩潰」，這將讓美國得以把資源轉往其他地區。

伊朗接受中、俄軍事支援。然而這次美國輕易突破伊朗防空系統，擊斃最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）等高層。軍事專家認為，此舉展現美國軍力，將大幅提升其嚇阻力。

川普追求格陵蘭，背後邏輯亦與上述脈絡相近。雖然格陵蘭非中國盟友，但川普與相關官員主張該地於北極具有重要軍事意義。同時，美方也正施壓巴拿馬，威脅「收回」巴拿馬運河以排除中國影響力；今年，曾經在運河兩岸營運港口的香港集團，已被實質驅離。

若台海爆發衝突，控制關鍵航道將是戰和關鍵。親川普政府的軍事專家主張，美方奪取戰略重地是為了實現「不戰而勝」的對中策略。

川普第2個總統任期發布的安全文件提出「唐羅主義」（Donroe Doctrine），這一概念結合川普姓名與19世紀的「門羅主義」（Monroe Doctrine），主張在維護西半球安全的同時，也將嚇阻中國納入核心戰略。

委內瑞拉 北京 馬杜洛

美股早盤／通膨憂慮罩頂 四大指數盡墨 專家調升崩盤機率預估

油價衝破每桶100美元大關，為2022年來首見，引發停滯性通膨的憂慮，美股四大指數在9日早盤盡墨。

川普制裁俄國破功！打伊朗掀空前石油危機 准印度重買俄油30天

CNN報導，美國攻打伊朗導致重要油氣航道荷莫茲海峽實質關閉，牽連中東主要石油產量放緩，引發大規模石油供應受阻事件。川普政府上周不得不給予印度30天豁免，可重新購買俄羅斯石油。此舉使華府過去一年試圖切斷俄國戰爭資金來源的布局，因中東戰火而有所鬆動。

南韓與美啟動聯合軍演 金與正警告「不要試探北韓」：可能招致可怕後果

代號為「自由護盾」（Freedom Shield）的韓美聯合軍事演習9日啟動，預計持續至19日。韓聯社報導指出，本次演習的模擬情境結合近期戰爭型態的分析與經驗教訓，並納入多項實質性威脅情境。對此朝鮮勞動黨中央委員會總務部長金與正警告，不要試探北韓的忍耐、意志和能力。

「效忠ISIS」2男涉在曼達尼官邸外擲炸彈 遭控5罪

因涉嫌在紐約市長官邸外向抗議人群投擲疑似爆炸物而被捕的兩名嫌疑人巴拉特(Emir Balat)和卡尤米(Ibrahim Kayumi)，9日被紐約南區聯邦檢察官提起控訴。根據檢方公布的偵結書，兩名被告均親口承認自己向恐怖組織「伊斯蘭國」(ISIS)效忠，調查發現，他們向人群投擲的不明物體內檢測出高敏感性爆炸物成分，若成功引爆，後果不堪設想。

中2027年侵台？「戴維森窗口」迫近 引發軍備賽和恐懼悲觀

華爾街日報分析，光憑一名美國海軍上將說出中國可能在2027年入侵台灣的預測，過去幾年造成人心惶惶，也導致一場趕在期限來臨前的軍備競賽。雖然中國國家主席習近平強調共產黨傾向於和平解決台海問題，卻同時聲明北京不排除使用武力的可能，中國對於甚囂塵上的2027年說法也未採取任何行動降低傳聞。川普總統再過幾周將在北京與習近平見面，2027年的時間點更加顯得迫在眉睫。

川習會 傳北京怨美臨時抱佛腳 學者：恐變縮水國事訪問

路透引述五位熟悉籌備情況的人士報導，川普總統與中國國家主席習近平的本月峰會，恐怕連有限度重啟商業與投資關係的空間都沒有。美國商界至今未能爭取到部分人士期待的隨行代表團名額，與此同時，也沒跡象顯示，北京在為中企爭取投資保護方面取得進展。

