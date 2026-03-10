海地出動無人機打擊幫派 人權團體憂平民傷亡風險

快訊

中央社／ 紐約10日綜合外電報導

國際組織人權觀察（Human Rights Watch）今天警告，海地政府正動用安全部隊與民間承包商，對犯罪幫派發動「大規模且致命」的無人機攻擊，然而這些行動也危及平民安全。

綜合法新社和路透社報導，人權觀察表示，自2025年3月1日至2026年1月21日，海地共計展開141次無人機行動，造成至少1243人喪命，其中至少43名成年人顯然並非犯罪組織成員，另有17名孩童死亡。

此外，無人機攻擊還造成738人受傷，其中至少49人非幫派成員。

根據聯合國統計，幫派目前控制海地首都太子港（Port-au-Prince）約90%地區，並在2025年奪走近6000條人命。

多年來，這個美洲最貧窮國家一直深陷幫派暴力猖獗所苦，謀殺、性侵與綁架事件頻傳。暴力衝突已迫使約140萬人流離失所，占全國人口約10%。

人權觀察美洲區主任艾斯特拉達（Juanita GoebertusEstrada）表示：「在這些致命的無人機行動中，有數十名普通民眾喪命或受傷，許多孩童也未能倖免。」

當地居民告訴人權觀察，這些無人機可在建築物與移動車輛之間穿梭，讓他們嚇得不敢外出。

人權觀察報告指出，去年11月至今年1月的無人機行動次數，幾乎是前3個月的兩倍。根據統計，喪命的兒童中，有一半以上年齡介於3至12歲。

艾斯特拉達說：「海地當局應立即約束安全部隊和為其工作的民間承包商，以免有更多兒童喪命。」

