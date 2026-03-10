快訊

日本防衛大學校新校長 罕見由前統合幕僚長出任

中央社／ 東京10日綜合外電報導

日本政府內閣會議今天決議，由自衛隊前統合幕僚長（相當於前參謀總長）吉田圭秀出任防衛大學校第11任校長。日媒指出，由自衛隊幹部出身的人擔任這個職位相當罕見。

日本TBS電視台與「每日新聞」報導，防衛大學校是培養自衛隊幹部（自衛官）的4年制學校。日本出於「文民統制」（文官掌控軍隊的體制）的理念，迄今多由學者、官僚出身者擔任這個職務，因此自衛官出身的人被任用，實屬罕見。

自衛隊前高層出任防衛大校長的前例，為前陸上幕僚長（相當於陸軍參謀長）大森寬卸任後，1965年到1970年擔任防衛大校長第2任校長。

吉田目前63歲，畢業於東京大學，並於1986年加入陸上自衛隊。他2021年起擔任陸上幕僚長，2023年起升任自衛隊統合幕僚長，並在去年8月卸任。他當時也成為首位非出身防衛大學校的統合幕僚長。

吉田的人事令將在4月1日生效。

日本防衛大臣（相當於國防部長）小泉進次郎在內閣會議後的記者會就此表示，「吉田畢業於一般大學，對於各式各樣的事務抱持高度意識，期待他能在過往經驗的基礎上，培育人才以因應自衛隊任務日益多元化與國際化，以及推動防衛大學校發展成為世界第一的士官學校。」

