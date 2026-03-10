快訊

iMac也有新款？外媒曝蘋果今年計畫推出新配色 網：我只要大螢幕

藝人「海產」台中千萬新家遭闖入 警已受理朝侵入住宅、竊盜偵辦

遭爆重金包養網紅 梁為超亮身分證自清：已離婚2年、單身感情屬私領域

聽新聞
0:00 / 0:00

駐韓美軍調武器援中東 南韓：國防靠自己不過度依賴

中央社／ 記者楊啟芳首爾10日專電
南韓總統李在明。歐新社
南韓總統李在明。歐新社

近期美伊開戰中東情勢不穩，駐韓美軍戰力如防空武器調往中東引發討論，南韓總統李在明今天強調，絕不會因此影響對北韓的威懾，國家防衛應由自己負責，不能過度依賴某一方。

根據韓聯社報導，李在明今天在青瓦台主持國務會議時，提到近期駐韓美軍的砲兵部隊、防空武器外調引起爭議，他表示，「對於駐韓美軍因自身軍事需求調走部分防空武器，我們雖然表達反對意見，但無法完全按照我們的意願決定，這也是現實。」

不過李在明也強調，韓國的國防支出在全球屬於非常高的水準，「根據國際機構評估，我們軍事力量排名世界第5，防衛能力相當強。」因此他指出，駐韓美軍武器外調對南韓防衛態勢的影響不會太大。

李在明也提到，「我們每年的國防支出比北韓的GDP（國內生產毛額）還高出1.4倍，客觀來看，與北韓的軍事實力存在巨大差距。」李在明強調，雖然北韓有核武這個特殊因素，不過在常規戰力與軍事能力方面，南韓具有無法比較的優勢。

李在明也說：「國家防衛應由國家自己負責，如果過度依賴某一方，一旦這種依賴崩潰又該怎麼辦？必須隨時為最壞情況做好準備。」

李在明強調，這不是可能馬上會發生戰爭的意思，而是要隨時思考如果沒有外部支援時要怎麼辦，「國際秩序變化導致外部支援中斷的情況，也可能隨時發生，因此必須建立足以自主防衛的國防能力。」

李在明

延伸閱讀

專家：中東戰爭顯示中俄武器失靈 且非可靠夥伴

川普伊朗戰爭成本曝！2天燒逾1800億元 掉3架F-15加7美軍陣亡

石油吃緊…日擬釋油計畫 韓查哄抬油價

安全專家：台灣須強化自我防衛才能有效嚇阻中國

相關新聞

美股早盤／通膨憂慮罩頂 四大指數盡墨 專家調升崩盤機率預估

油價衝破每桶100美元大關，為2022年來首見，引發停滯性通膨的憂慮，美股四大指數在9日早盤盡墨。

駐韓美軍調武器援中東 南韓：國防靠自己不過度依賴

近期美伊開戰中東情勢不穩，駐韓美軍戰力如防空武器調往中東引發討論，南韓總統李在明今天強調，絕不會因此影響對北韓的威懾，國...

水門案揭錄音系統 尼克森前幕僚巴特菲爾德辭世

昔日揭露美國前總統尼克森秘密錄音系統的白宮前幕僚巴特菲爾德（Alexander Butterfield）與世長辭，享壽9...

健康來得及／年紀愈大愈難進入深層睡眠？科學家用一種聲音找回深眠

一天睡眠不足會讓人心情與記憶力變差，長久下來則容易罹患失智症。這是因為深層睡眠時，大腦會啟動深度清潔模式，排出腦內有害物質。長期沒做這種腦內大掃除，這些有害物質就會累積，增加腦疾病的風險。但隨著年齡增長，人會越來越難進入深層睡眠，該怎麼辦？英國睡眠研究人員相信，他們已經找到解決之道。...

馬克宏：法國與盟友擬展開防禦性任務 重啟荷莫茲海峽

法國總統馬克宏今天表示，隨著中東戰事進入第2週，法國與盟友準備展開一項「防禦性」任務，以重新開放具戰略重要性的荷莫茲海峽

川普稱古巴深陷困境 不排除友善接管

美國總統川普今天表示，古巴在人道主義層面上陷入「嚴重困境」，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）正在處理相關議題，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。