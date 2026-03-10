聽新聞
駐韓美軍調武器援中東 南韓：國防靠自己不過度依賴
近期美伊開戰中東情勢不穩，駐韓美軍戰力如防空武器調往中東引發討論，南韓總統李在明今天強調，絕不會因此影響對北韓的威懾，國家防衛應由自己負責，不能過度依賴某一方。
根據韓聯社報導，李在明今天在青瓦台主持國務會議時，提到近期駐韓美軍的砲兵部隊、防空武器外調引起爭議，他表示，「對於駐韓美軍因自身軍事需求調走部分防空武器，我們雖然表達反對意見，但無法完全按照我們的意願決定，這也是現實。」
不過李在明也強調，韓國的國防支出在全球屬於非常高的水準，「根據國際機構評估，我們軍事力量排名世界第5，防衛能力相當強。」因此他指出，駐韓美軍武器外調對南韓防衛態勢的影響不會太大。
李在明也提到，「我們每年的國防支出比北韓的GDP（國內生產毛額）還高出1.4倍，客觀來看，與北韓的軍事實力存在巨大差距。」李在明強調，雖然北韓有核武這個特殊因素，不過在常規戰力與軍事能力方面，南韓具有無法比較的優勢。
李在明也說：「國家防衛應由國家自己負責，如果過度依賴某一方，一旦這種依賴崩潰又該怎麼辦？必須隨時為最壞情況做好準備。」
李在明強調，這不是可能馬上會發生戰爭的意思，而是要隨時思考如果沒有外部支援時要怎麼辦，「國際秩序變化導致外部支援中斷的情況，也可能隨時發生，因此必須建立足以自主防衛的國防能力。」
