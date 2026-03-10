水門案揭錄音系統 尼克森前幕僚巴特菲爾德辭世

昔日揭露美國前總統尼克森秘密錄音系統的白宮前幕僚巴特菲爾德（Alexander Butterfield）與世長辭，享壽99歲。巴特菲爾德提供水門案醜聞「鐵證」，導致尼克森下台。

綜合美聯社和路透社報導，巴特菲爾德在加州聖地牙哥（San Diego）家中過世，但未提供死因。他的妻子金恩（Kim）與尼克森（Richard Nixon）時代擔任白宮法律顧問的狄恩（John Dean）證實死訊。狄恩和巴特菲爾德都是水門案（Watergate）關鍵人物。

狄恩表示：「他肩負重大責任，揭露自己曾發誓保密的事，也就是尼克森錄音系統安裝一事。他挺身而出，說出真相。」

巴特菲爾德在擔任尼克森副助理期間，管理連接語音啟動竊聽裝置的錄音系統。這些裝置被秘密安置在4個地點，包括尼克森在行政辦公大樓的辦公室和大衛營（Camp David）總統度假地。

他後來表示，除了他本人與尼克森外，他認為只有時任白宮幕僚長哈德曼（H.R. Haldeman）、哈德曼的助理以及少數特勤局（Secret Service）人員知曉錄音系統。

巴特菲爾德在初步訊問作證時告訴水門案調查人員：「只要總統在場…一切都會被錄下來。」

這些錄音帶揭露尼克森在1972年水門大廈民主黨全國委員會總部竊聽事件後掩蓋醜聞的角色。為避免眾議院彈劾，尼克森在1974年8月9日辭職，也就是美國最高法院下令他交出相關錄音帶給水門案特別檢察官不到一個月後辭職。

巴特菲爾德自認影響了尼克森的命運。他在2008年尼克森總統圖書館（Richard Nixon Presidential Libraryand Museum）的口述歷史中說：「我並不樂於成為造成這一切的原因，但在很多方面，我感覺自己確實有責任。」

巴特菲爾德生於佛羅里達州彭薩科拉（Pensacola），成長於加州，曾就讀加州大學洛杉磯分校（UCLA），1948年加入美國空軍，並在越戰期間擔任戰鬥機飛官，之後還擔任五角大廈高階官員的軍事助理。巴特菲爾德最終離開空軍，加入白宮團隊。

巴特菲爾德是哈德曼在UCLA結交的朋友，當時主動聯絡哈德曼，詢問加入尼克森新政府的機會。他1969年至1973年擔任尼克森的副助理，除了在哈德曼手下工作，還兼任內閣秘書，協助管理白宮運作。

巴特菲爾德離開白宮後，成為美國聯邦航空總署（FAA）署長。1973年7月13日，調查水門案的參議院委員會閉門訊問時，他坦言確實有錄音系統。

他3天後現身參議院委員會電視公開聽證會，被問到相同問題時沉默許久後回答：「是的，我知道有監聽裝置。」

由於未涉竊聽與掩蓋行徑，巴特菲爾德從未被起訴，但他的老友哈德曼與數名白宮幕僚因這起醜聞入獄。

巴特菲爾德離開FAA後任職加州企業主管，1994年取得加州大學聖地牙哥分校（University of California,San Diego）碩士學位。

巴特菲爾德晚年不留情面批評尼克森，儘管肯定尼克森外交成就，他仍認為尼克森「不是誠實的人」，且認定尼克森在水門案發生前就已知情且主導隨後的掩蓋醜聞行動。

巴特菲爾德首任妻子馬奎爾（Charlotte Maguire）於1985年離婚。他也曾與知名童書作家蘇斯博士（Dr.Seuss）遺孀蓋澤爾（Audrey Geisel）約會。