日本內閣敲定入境新法案 將建立事前審查制度

中央社／ 東京10日綜合外電報導

日本政府內閣會議今天敲定入國管理法修正案，預計2028年度起導入線上入境事前審查制度JESTA，以及調升外國人在日本更新簽證時的手續費上限，法案之後將送交國會審查。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府將力拚在本屆國會通過這項法案。

「日本經濟新聞」報導，日本政府參考美國旅行授權電子系統（ESTA）創建JESTA，持免簽、欲在日本短期居留的外國人，將被列為JESTA的審查對象。

這項制度會要求旅客在啟程前，提供個人資訊、職業、入境目的等資訊給日本出入國管理廳（簡稱入管廳，相當於出入境管理局）。在日本轉機的部分旅客，短暫入境日本也得接受審查。

而入管廳會與海外的機場共享旅客資訊，並通知海外的機場，旅客是否有通過JESTA審查。通過審查的旅客則能報到；沒通過審查的旅客則無法搭機或登船。

日本計劃參考其他國家的收費水準訂定手續費。

入管廳表示，目前在日本短期居留的旅客，約8成為免簽入境日本的外國人。而事前審查也是希望能有助簡化入境審查程序。

另外，日本政府內閣會議今天通過的入管法修正案，也納入提高更新居留簽證費上限的內容。永久居留簽證（日文為永住許可）與其他居留資格的申請費用，上限將被分別提高到30萬日圓（約新台幣6萬1000元）與10萬日圓（約新台幣2萬元）。

日本當局將透過政令在上述範圍內敲定實際金額，並配合之後的物價水準，改成機動性調整費用。

目前，外國人於日本更新簽證之際，在實際窗口申辦的手續費為6000日圓（約新台幣1200元），這部分的費用預計在今年4月開始的2026年度調升。而經濟陷入困境外國人，則有可能獲得減免。

入管廳指出，截至2025年底，持有日本永久居留權、工作簽證、技能實習、留學等簽證的居留外國人約413萬人，創下新高。日本當局計劃把上述增加的收入，當作建置入境系統相關費用的財源。

