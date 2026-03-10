馬克宏：法國與盟友擬展開防禦性任務 重啟荷莫茲海峽

法國總統馬克宏今天表示，隨著中東戰事進入第2週，法國與盟友準備展開一項「防禦性」任務，以重新開放具戰略重要性的荷莫茲海峽。

法新社報導，美國和以色列2月28日聯手攻擊伊朗，中東局勢劇烈動盪，影響恐波及全球，馬克宏（Emmanuel Macron）今天搭乘直升機降落法國航空母艦戴高樂號（Charles de Gaulle）上。法國已將這艘航艦部署至地中海。

馬克宏今天稍早訪問賽普勒斯時表示，這項防禦性任務目的在為貨櫃船和油輪護航，並將在「衝突最激烈階段結束後」逐步重新開放這條水道。

他在與賽普勒斯總統克里斯托多里底斯（NikosChristodoulides）和希臘總理米佐塔基斯（KyriakosMitsotakis）討論區域安全問題時說：「這對國際貿易至關重要，同時也關係到天然氣與石油運輸，這些能源必須要能再次從這個（波斯灣）地區輸出。」

馬克宏說，這項「純粹防禦、純粹支援」的任務將由歐洲與非歐洲國家共同參與。

歐洲聯盟（EU）今天也表示，歐盟準備「加強」行動，確保中東海上航線安全。

荷莫茲海峽是運輸石油和其他貨物的重要航道，自中東戰事爆發以來，海峽交通幾近停擺。

馬克宏在戴高樂號上說，衝突持續多久取決於美國與以色列的戰略目標，並警告說，伊朗領導層的重大變化不可能「僅靠美以轟炸」就能實現。

馬克宏說：「我不認為光靠轟炸就能帶來政權更替或政治體制上的重大改變。」

他說，「我們正做好長期應對的準備」，還說目前「高度激烈的戰爭階段」可能持續「數天、甚至數週」。

馬克宏表示，戴高樂號最終可能部署到荷莫茲海峽，作為上述任務的一環。

法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）表示，馬克宏今天上午也與以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）通話，討論中東與黎巴嫩局勢。