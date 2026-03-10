快訊

亞股強彈日股大漲千點 韓股猛飆6% 期貨急漲又觸發暫停交易機制

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
由於美國總統川普暗示伊朗戰爭可能即將結束，韓股今天開盤後急漲。圖為南韓外匯交易室。歐新社
由於美國總統川普暗示伊朗戰爭可能即將結束，市場的風險情緒回升，消息帶動美股大盤在周一（9日）尾盤最後一小時反彈上漲，亞股今天開盤後也大力反彈，日股漲逾3%，韓股勁揚超過5%，韓國交易所一度暫停程式化交易，以緩和市場急漲走勢。

日經225指數今天盤初大漲1,669.89點，漲幅達3.17%，報54,398.61點；東證指數（Topix）也勁揚逾2%。

韓股Kospi指數盤中大漲5.8%，報5,556.71點，逆轉周一一度重挫6%的頹勢。

晶片巨擘三星電子與SK海力士股價均跳升超過8%。這波漲勢也追隨美國同業的反彈，因為川普的談話促使油價下跌。

Vantage Global Prime 資深市場分析師 Hebe Chen 表示：「今天的反彈就像是一次深呼吸——中東衝突長期化的最壞情境已被收回，市場正全力反映這種如釋重負的情緒。」

她指出，在韓國市場，「在近期拋售後受到重創的科技股交易，隨著風險情緒改善，最先獲得喘息空間。」

由於股市急速上漲帶來波動，韓國交易所一度暫停程式化交易，以緩和市場波動。

韓國交易所表示，由於KOSPI 200指數期貨上漲6%，觸發用來緩和市場波動的「Sidecar」機制，使得程式化買盤報價的有效性從當地上午9:06起暫停5分鐘。

