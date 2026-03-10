川普稱古巴深陷困境 不排除友善接管

美國總統川普今天表示，古巴在人道主義層面上陷入「嚴重困境」，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）正在處理相關議題，最終結果可能是、也可能不是「友善接管」。

綜合英國天空新聞網（Sky News）與路透社報導，川普在討論接下來可能與古巴談成的協議時，稱讚盧比歐在職務上表現出色。川普說：「無論身處何處，他一直都很成功。他會說當地語言…但他正在處理。」

川普在佛羅里達州多羅（Doral）舉行的記者會上向媒體表示：「這可能是一場友善的接管，也可能不是一場友善的接管。但這其實並不重要，因為他們真的…如同他們所說的，已經到了耗盡資源的地步了。他們沒有能源、沒有資金。」

古巴政府表示，並未與美國進行任何高層談判，但也未明確否認美國官員可能正與前古巴總統勞爾．卡斯楚（Raul Castro）的孫子勞爾．季勒摩．羅德里格斯．卡斯楚（Raul Guillermo Rodriguez Castro）進行非正式會談的媒體報導。

長期以來，大多聚集於邁阿密的古巴流亡人士一直希望推翻古巴政府或見證古巴政府垮台，過去也曾密謀反對已故革命領袖斐代爾．卡斯楚（Fidel Castro）建立的政府。