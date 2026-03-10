快訊

蔣經國日記／毛人鳳夫妻黑歷史 蔣痛批無恥卻密存不查

川普警告伊朗！敢動荷莫茲海峽「美軍20倍奉還」還點名中國

史上第一的女學霸就讀「歷史系」 現今許多經典譯本都來自她

川普稱古巴深陷困境 不排除友善接管

中央社／ 佛羅里達州多羅9日綜合外電報導
美國總統川普。法新社
美國總統川普。法新社

美國總統川普今天表示，古巴在人道主義層面上陷入「嚴重困境」，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）正在處理相關議題，最終結果可能是、也可能不是「友善接管」。

綜合英國天空新聞網（Sky News）與路透社報導，川普在討論接下來可能與古巴談成的協議時，稱讚盧比歐在職務上表現出色。川普說：「無論身處何處，他一直都很成功。他會說當地語言…但他正在處理。」

川普在佛羅里達州多羅（Doral）舉行的記者會上向媒體表示：「這可能是一場友善的接管，也可能不是一場友善的接管。但這其實並不重要，因為他們真的…如同他們所說的，已經到了耗盡資源的地步了。他們沒有能源、沒有資金。」

古巴政府表示，並未與美國進行任何高層談判，但也未明確否認美國官員可能正與前古巴總統勞爾．卡斯楚（Raul Castro）的孫子勞爾．季勒摩．羅德里格斯．卡斯楚（Raul Guillermo Rodriguez Castro）進行非正式會談的媒體報導。

長期以來，大多聚集於邁阿密的古巴流亡人士一直希望推翻古巴政府或見證古巴政府垮台，過去也曾密謀反對已故革命領袖斐代爾．卡斯楚（Fidel Castro）建立的政府。

盧比歐

延伸閱讀

美襲伊朗真正原因 分析：對抗中國需先解除德黑蘭威脅

川普在西半球驅逐北京勢力

美洲之盾…美擬飛彈援拉美 打擊毒梟

首屆「美洲之盾」峰會 川普重振禁毒戰爭 點名古巴走投無路

相關新聞

美股早盤／通膨憂慮罩頂 四大指數盡墨 專家調升崩盤機率預估

油價衝破每桶100美元大關，為2022年來首見，引發停滯性通膨的憂慮，美股四大指數在9日早盤盡墨。

川普稱古巴深陷困境 不排除友善接管

美國總統川普今天表示，古巴在人道主義層面上陷入「嚴重困境」，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）正在處理相關議題，...

文組鐵飯碗消失！日企停招行政職 東大法律系改學程式

大學校園徵才就業博覽會貫穿台灣的3月，打頭陣的台大場開出四萬多個職缺，超過七成企業提供跨域職缺，對文組學生是一大喜訊。然而，日本就業市場則呈現不同景象，科技大廠在內的許多企業行政文書職位不再開缺，日本能源大廠ENEOS將停招事務行政新鮮人，「文組完蛋」的警世預言莫非提前應驗？

普亭盼對中東議題伸援手 川普：結束俄烏戰爭才是幫大忙

美國總統川普9日稱他與俄羅斯總統普亭通電，川普指出，普亭希望對中東情勢伸出援手，不過川普對普亭說，只要普亭結束俄烏戰爭就是非常大的幫助了。

美空軍駐德重鎮：德國能否限制拉姆施泰因基地軍事行動？

（德國之聲）這裡幾乎像是一個獨立的世界。在德國西部、靠近拉姆施泰因-米森巴赫小鎮的地方，廣闊的軍事區域延展開來，擁有跑道、機庫以及大量建築設施。這裡仿佛是坐落在萊茵蘭-普法爾茨鄉村地區的一座小型城市，

川普通話澳洲總理 指正處理伊朗女足隊政治庇護

正在澳洲參加女子亞洲盃的伊朗國家女子足球隊近日發生脫隊事件，5名隊員因在賽事期間拒唱國歌被伊朗現政權視為「叛徒」，向澳洲政府申請政治庇護；美國總統川普9日表示，他已與澳洲總理艾班尼斯通話，指艾班尼斯正在處理女子足球隊的政治庇護問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。