嚴控成本、併購綜效顯現：HPE調升財測 AI伺服器積壓訂單達 50 億美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
慧與科技（HPE）本季營收展望優於分析師預期。美聯社
慧與科技（HPE）本季營收展望優於分析師預期，可見這家電腦硬體和儲存裝置供應商持續受惠於市場對 AI相關硬體強勁的需求。受此消息激勵，慧與周一盤後股價上漲2.1%。

慧與周一發布新聞稿說，截至 4 月一季，營收預料介於 96 億美元至 100 億美元之間，相較之下，彭博調查分析師的平均預估為 95.7 億美元。慧與並指出，排除部分項目後的每股盈餘將介於 51 美分至 55 美分之間，符合分析師平均預估的 53 美分。

慧與也重申全年營收成長展望，並調高全年每股盈餘預測至 2.30 美元至 2.50 美元。分析師平均預期為 2.35 美元。

這家總部位於德州的企業去年以約 130 億美元收購 Juniper Networks，並將網路業務視為未來擴張的核心。在最近一季中，雖面臨零組件價格上漲和記憶體晶片短缺，慧與透過調漲售價並選擇放棄供應部分客戶，成功擴大了利潤率。

慧與執行長奈利（Antonio Neri）受訪時表示：「在供應鏈短缺和成本推升的動態環境下，我們展現了極為嚴明的執行紀律。」

彭博分析師指出，慧與應付記憶晶片價格飆漲的表現優於預期，也因此小幅調高2026 年每股盈餘的財測。

上季營收成長 18% 至 93 億美元，略遜於分析師原估的 93.7 億美元。排除特定項目後的每股盈餘為 65 美分。分析師原僤每股盈餘為 58 美分。

伺服器和儲存設備在內的雲端和 AI事業營收下滑 2.7%，至 63億美元，但這事業利潤率上揚。奈利表示，慧與目前的 AI 伺服器積壓訂單規模達 50 億美元。

Vital Knowledge 認為，儘管營收「略低於預期」，但結果顯示盈餘具備「穩健的成長動能」。慧與將這次優於預期的財務表現，歸因於「網路產品需求強勁、審慎的成本管理，以及 Juniper 和 Catalyst 的綜效發揮速度超越預期」。

慧與預料記憶晶片短缺的情況將延續至明年，奈利也強調已這些成本阻力反映在財測中。該公司正調漲價格，甚至出現報價和實際出貨之間的價格變動。慧與也選擇放棄供應部分設備給行動服務供應商，藉此聚焦於利潤較高的客戶，像是企業客戶和政府標案。

奈利說：「漲價尚未結束。」但他強調，慧與並未因此流失市占率。

「針對不同的市場、類型、產品，我們可能有所斬獲，也可能有所流失，這取決於機會所在。」奈利說：「但整體而言，大家皆面臨相同的處境。」

