對伊朗戰況說法反覆！川普稱戰爭可能很快結束 仍揚言「進一步行動」

美國總統川普9日召開記者會表示，美國在對伊朗的戰爭中已取得「重大進展」，並暗示軍事行動可能「差不多已經完成」。

CNN報導，川普說：「我們正在朝完成軍事目標邁出重大步伐，有些人甚至可以說它們差不多已經完成。我們已經非常徹底地消滅了伊朗的每一支力量。」

川普表示，自戰爭開始以來，美國已打擊超過5000個目標，其中一些是「非常重大的目標」，但美軍仍將「一些最重要的目標留到之後，以備需要時再打擊」。他說，這些目標與電力生產等關鍵設施有關，「如果我們進行打擊，將需要許多年才能重建」。

他並表示，美國在伊朗的目標「差不多已經完成」。

不過，BBC報導，川普表示，儘管美國在伊朗已取得許多勝利，但「還會進一步行動」。他指出，美軍在前兩天就重創伊朗領導層與作戰能力，海軍與空軍已被摧毀，許多武器也遭破壞。他說：「他們的飛彈只剩下一點點，無人機大概只剩25%，而且很快就會降到零。」並稱伊朗的無人機製造設施「此刻正遭到攻擊」。

川普表示，伊朗在今年美伊官員進行的有限談判中，仍表達持續追求核武的意圖。他說，儘管伊朗不久前有無數機會放棄核子野心，但伊朗告訴美國談判代表威科夫說他們「想繼續發展」。川普並將伊朗的立場概括為「我們想繼續製造核武」。

川普推測，如果美國在2025年夏天沒有打擊伊朗的核子設施，伊朗現在早已擁有核武，而且很久以前就會使用，「至少以色列會被消滅」。他還說，伊朗決定攻擊鄰國「非常愚蠢、非常愚蠢」，這些國家「原本大致保持中立，至少不打算捲入」，但在德黑蘭發動攻擊後，「這些鄰國站到我們這一邊，開始攻擊伊朗，而且實際上相當成功」。

川普表示，他與俄羅斯總統普丁進行了一次「非常好的通話」，普丁「希望在中東提供幫助」。兩人討論了迅速升級的中東戰爭。川普說：「我告訴他，你可以更有幫助，如果你能結束俄羅斯與烏克蘭的戰爭，那會更有幫助。」並稱烏克蘭是一場「沒完沒了的戰鬥」，但表示這通電話「在這個議題上是正面的」。

川普表示，他對伊朗任命前最高領袖哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）為新任最高領袖感到「失望」，但沒有表示希望將其除掉。

川普說：「我感到失望，因為我們認為這將讓這個國家繼續面臨同樣的問題。」被問及穆吉塔巴是否成為攻擊目標時，川普表示不願回答。他說：「那樣說不合適。但你看，我以前也曾被人盯上。」

不過川普仍堅稱，美國應該參與選擇伊朗的下一位領導人。他說：「我們希望參與其中。我們認為他們應該選出一位能帶來和平改變的國家領導人。」

被問及美軍行動是否會在本周或幾天內結束時，川普回答：「我想很快。」他說：「你看，他們的一切都已經沒有了，包括領導階層。事實上有兩層領導階層，甚至可能更多，但至少兩層已經消失。」