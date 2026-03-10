快訊

對伊朗戰況說法反覆！川普稱戰爭可能很快結束 仍揚言「進一步行動」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普9日抵達佛州多拉爾的川普國家多拉爾邁阿密度假村，準備出席記者會。美聯社
美國總統川普9日抵達佛州多拉爾的川普國家多拉爾邁阿密度假村，準備出席記者會。美聯社

美國總統川普9日召開記者會表示，美國在對伊朗的戰爭中已取得「重大進展」，並暗示軍事行動可能「差不多已經完成」。

CNN報導，川普說：「我們正在朝完成軍事目標邁出重大步伐，有些人甚至可以說它們差不多已經完成。我們已經非常徹底地消滅了伊朗的每一支力量。」

川普表示，自戰爭開始以來，美國已打擊超過5000個目標，其中一些是「非常重大的目標」，但美軍仍將「一些最重要的目標留到之後，以備需要時再打擊」。他說，這些目標與電力生產等關鍵設施有關，「如果我們進行打擊，將需要許多年才能重建」。

他並表示，美國在伊朗的目標「差不多已經完成」。

不過，BBC報導，川普表示，儘管美國在伊朗已取得許多勝利，但「還會進一步行動」。他指出，美軍在前兩天就重創伊朗領導層與作戰能力，海軍與空軍已被摧毀，許多武器也遭破壞。他說：「他們的飛彈只剩下一點點，無人機大概只剩25%，而且很快就會降到零。」並稱伊朗的無人機製造設施「此刻正遭到攻擊」。

川普表示，伊朗在今年美伊官員進行的有限談判中，仍表達持續追求核武的意圖。他說，儘管伊朗不久前有無數機會放棄核子野心，但伊朗告訴美國談判代表威科夫說他們「想繼續發展」。川普並將伊朗的立場概括為「我們想繼續製造核武」。 

川普推測，如果美國在2025年夏天沒有打擊伊朗的核子設施，伊朗現在早已擁有核武，而且很久以前就會使用，「至少以色列會被消滅」。他還說，伊朗決定攻擊鄰國「非常愚蠢、非常愚蠢」，這些國家「原本大致保持中立，至少不打算捲入」，但在德黑蘭發動攻擊後，「這些鄰國站到我們這一邊，開始攻擊伊朗，而且實際上相當成功」。

川普表示，他與俄羅斯總統普丁進行了一次「非常好的通話」，普丁「希望在中東提供幫助」。兩人討論了迅速升級的中東戰爭。川普說：「我告訴他，你可以更有幫助，如果你能結束俄羅斯與烏克蘭的戰爭，那會更有幫助。」並稱烏克蘭是一場「沒完沒了的戰鬥」，但表示這通電話「在這個議題上是正面的」。

川普表示，他對伊朗任命前最高領袖哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）為新任最高領袖感到「失望」，但沒有表示希望將其除掉。

川普說：「我感到失望，因為我們認為這將讓這個國家繼續面臨同樣的問題。」被問及穆吉塔巴是否成為攻擊目標時，川普表示不願回答。他說：「那樣說不合適。但你看，我以前也曾被人盯上。」

不過川普仍堅稱，美國應該參與選擇伊朗的下一位領導人。他說：「我們希望參與其中。我們認為他們應該選出一位能帶來和平改變的國家領導人。」

被問及美軍行動是否會在本周或幾天內結束時，川普回答：「我想很快。」他說：「你看，他們的一切都已經沒有了，包括領導階層。事實上有兩層領導階層，甚至可能更多，但至少兩層已經消失。」

烏克蘭 BBC 以色列

美股早盤／通膨憂慮罩頂 四大指數盡墨 專家調升崩盤機率預估

油價衝破每桶100美元大關，為2022年來首見，引發停滯性通膨的憂慮，美股四大指數在9日早盤盡墨。

文組鐵飯碗消失！日企停招行政職 東大法律系改學程式

大學校園徵才就業博覽會貫穿台灣的3月，打頭陣的台大場開出四萬多個職缺，超過七成企業提供跨域職缺，對文組學生是一大喜訊。然而，日本就業市場則呈現不同景象，科技大廠在內的許多企業行政文書職位不再開缺，日本能源大廠ENEOS將停招事務行政新鮮人，「文組完蛋」的警世預言莫非提前應驗？

嚴控成本、併購綜效顯現：HPE調升財測 AI伺服器積壓訂單達 50 億美元

慧與科技（HPE）本季營收展望優於分析師預期，可見這家電腦硬體和儲存裝置供應商持續受惠於市場對 AI相關硬體強勁的需求。受此消息激勵，慧與周一盤後股價上漲2.1%。

對伊朗戰況說法反覆！川普稱戰爭可能很快結束 仍揚言「進一步行動」

美國總統川普9日召開記者會表示，美國在對伊朗的戰爭中已取得「重大進展」，並暗示軍事行動可能「差不多已經完成」。

美空軍駐德重鎮：德國能否限制拉姆施泰因基地軍事行動？

（德國之聲）這裡幾乎像是一個獨立的世界。在德國西部、靠近拉姆施泰因-米森巴赫小鎮的地方，廣闊的軍事區域延展開來，擁有跑道、機庫以及大量建築設施。這裡仿佛是坐落在萊茵蘭-普法爾茨鄉村地區的一座小型城市，

川普通話澳洲總理 指正處理伊朗女足隊政治庇護

正在澳洲參加女子亞洲盃的伊朗國家女子足球隊近日發生脫隊事件，5名隊員因在賽事期間拒唱國歌被伊朗現政權視為「叛徒」，向澳洲政府申請政治庇護；美國總統川普9日表示，他已與澳洲總理艾班尼斯通話，指艾班尼斯正在處理女子足球隊的政治庇護問題。

