克宮：普丁與川普通話 商討伊朗和烏克蘭議題
克里姆林宮指出，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與美國總統川普（Donald Trump）今天通話，就伊朗和烏克蘭戰事進行「坦誠且具有建設性」的討論。
俄羅斯媒體引述普丁外交顧問鄂夏柯夫（YuriUshakov）的說法報導，普丁與川普的通話持續1個小時，且是華府方面主動提出。
鄂夏柯夫表示，普丁跟川普商討了伊朗衝突局勢，以及有關烏克蘭的談判議題。
鄂夏柯夫還提到，針對美國和以色列向伊朗發動的戰爭，普丁呼籲迅速透過政治及外交途徑來解決。
另外，美國聯手以色列向伊朗發起的軍事行動進入第10天之際，川普稍早接受哥倫比亞廣播公司（CBS）電話訪問時暗示，這場戰爭可能很快結束，並稱軍事行動進展比原定計畫超前很多。
川普談到伊朗時說道：「他們已經沒有海軍了，沒有通訊能力，也沒有空軍了。」
