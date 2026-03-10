聽新聞
川普通話澳洲總理 指正處理伊朗女足隊政治庇護

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
美國總統川普。(美聯社)
美國總統川普。(美聯社)

正在澳洲參加女子亞洲盃的伊朗國家女子足球隊近日發生脫隊事件，5名隊員因在賽事期間拒唱國歌被伊朗現政權視為「叛徒」，向澳洲政府申請政治庇護；美國總統川普9日表示，他已與澳洲總理艾班尼斯通話，指艾班尼斯正在處理女子足球隊的政治庇護問題。

據了解，伊朗國家女子足球隊日前於澳洲參賽時，隊員選擇在演奏伊朗國歌時保持沈默，被伊朗政權視為「叛徒」行為，恐於歸國後面臨慘痛後果，其中已有5名隊員脫隊，向澳洲政府尋求政治庇護。

川普9日上午在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，澳洲在人權議題上正犯下可怕錯誤，指澳洲政府不該讓伊朗國家女子足球隊被強行送回伊朗，稱女子足球隊到時很有可能被伊朗政權殺害；川普呼籲澳洲總理應該給予足球隊政治庇護，稱如果澳洲政府不願意，美國會給予她們庇護。

川普9日稍晚又發文表示，他已與艾班尼斯通話，指艾班尼斯正著手處理政治庇護的問題；川普指出，5名隊員已經沒有問題，其他隊員的政治庇護則正在處理中，不過川普表示，有部分隊員還是認為她們必須返回伊朗，因為她們擔心家人的安危，憂心若她們不回國，家人恐受到傷害。

艾班尼斯 總理 美國

相關新聞

美股早盤／通膨憂慮罩頂 四大指數盡墨 專家調升崩盤機率預估

油價衝破每桶100美元大關，為2022年來首見，引發停滯性通膨的憂慮，美股四大指數在9日早盤盡墨。

德國武器出口超過中國 成為全球第四大軍火出售國

德國武器出口在2021年至2025年期間躍升至全球第四，超越中國。近24%出口軍援烏克蘭，且波蘭和意大利增長顯著。中國排名第五，武器出口增長11%。

油價暴衝 分析師：中國大陸因有「這些條件」將更頂得住

伊朗戰事推升國際油價在9日盤中突破每桶100美元，為四年來首見。分析師表示，相較過去幾年，中國大陸預料將比他國更經得起油價飆升的壓力。

美方近期才啟動籌備…傳陸方不滿行程臨時安排 川習會難有突破

儘管美國總統川普多次稱本月底將訪問中國並與大陸國家主席習近平會面，但中方至今未確認這一消息。最新進展是，知情人士稱，中國對美方臨時安排訪華行程感到不滿，川習會「不太可能為哪怕是有限度的經貿和投資關係重啟創造空間」。

曼達尼官邸外… 反穆斯林集會 2男擲恐攻常用爆炸物被捕

一場反穆斯林示威活動於7日在位於曼哈頓上東區的市長官邸「瑰西園」(Gracie Mansion)前發生，兩名男子在現場投擲土製炸彈被捕；紐約市警總局長8日表示，該枚炸彈使用一種名為「撒旦之母」(Mother of Satan)的物質，近年成為國際恐怖分子常用的爆炸物，具高度易燃、不需引信等特點，若引爆恐致大規模傷亡。

