美空軍駐德重鎮：德國能否限制拉姆施泰因基地軍事行動？

（德國之聲）這裡幾乎像是一個獨立的世界。在德國西部、靠近拉姆施泰因-米森巴赫小鎮的地方，廣闊的軍事區域延展開來，擁有跑道、機庫以及大量建築設施。這裡仿佛是坐落在萊茵蘭-普法爾茨鄉村地區的一座小型城市，與與周圍的丘陵地帶完全隔絕。

盡管這座空軍基地位於德國境內，但它在某種程度上享有類似外國大使館的特殊地位：德國官員和政治人物只有在美國指揮官同意的情況下才能進入。

大約有9000人在這裡工作。拉姆施泰因是美國在歐洲最大的空軍基地。前北約官員威廉·阿爾伯克（William Alberque）在接受德國之聲采訪時表示：“拉姆施泰因空軍基地是美國軍方極其重要的後勤樞紐。”他說，這裡也被稱為“通往歐洲的大門”，“來自美國的航班從這裡繼續飛往非洲以及中東地區。”

不過阿爾伯克也強調拉姆施泰因並不是一個作戰行動的樞紐，“這裡不是戰鬥任務的出發基地”。這同樣適用於目前針對伊朗的軍事行動。

除純軍事設施外，附近還有蘭施圖爾區域醫療中心，這是美國在本土之外最大的軍事醫院。整個地區約有5萬名美國人居住，包括軍人及其家屬。當地有美國學校、商店和各種服務機構，很多地方甚至以美元結算。美國設施對當地經濟也具有重要意義。

拉姆施泰因的重要性不斷提升

拉姆施泰因的歷史可以追溯到1952年。當時這裡是在一個機場的基礎上發展起來的。該機場曾在第二次世界大戰期間被納粹德國空軍使用，1945年戰爭結束前夕被美軍佔領。

隨後，美國軍方在原有機場和行政設施的基礎上逐漸擴建，使其成為駐德美軍的重要基地，並最終發展為北約的重要軍事設施。

1971年，美國軍事空運司令部開始駐扎在拉姆施泰因。1973年，美國駐歐洲空軍司令部從威斯巴登遷至這裡。一年後，拉姆施泰因又新增一個北約空軍指揮機構。

如今，北約通過拉姆施泰因監控聯盟的導彈防御系統以及成員國的太空活動。美國國家航空航天局（NASA）有時也會利用該基地進行科研飛行。

兩起重大事件

20世紀80年代，拉姆施泰因兩次成為全球新聞焦點。

1981年8月，極左組織“紅軍派”（RAF）成員對基地實施爆炸襲擊，造成20人受傷，其中部分傷勢嚴重。當時，美國軍事設施多次成為極左恐怖分子的襲擊目標。

1988年8月，拉姆施泰因舉行了一場航空表演。當時意大利特技飛行隊的飛機在空中相撞，其中一架墜入觀眾區，造成70人死亡、數百人受傷。這是歷史上最嚴重的航空表演事故之一。此後，拉姆施泰因再未舉辦過航空表演。

專家認為，直到2005年之前，雖從未得到官方證實，基地內很可能曾存放核武器。據信這些武器當年被撤出。目前德國唯一被認為存放美國核武的地點是埃菲爾地區的比歇爾基地。

無人機作戰控制中心

近年來，拉姆施泰因的重要性進一步上升，原因之一是這裡設有美國作戰無人機的飛行控制中心。

這也多次引發爭議：德國是否因此卷入了美國在亞洲和非洲針對恐怖嫌疑人的定點清除行動。

圍繞這一問題甚至出現過針對德國政府的訴訟。案件涉及2012年針對也門目標的致命無人機襲擊，這些行動被認為是通過拉姆施泰因基地進行控制的。

德國聯邦憲法法院在2025年裁定，拉姆施泰因在該案例中為合法使用。但這一判決並不意味著該基地可以被無限制地用於軍事行動。

此外，拉姆施泰因還因涉嫌被用於轉運被秘密拘押的恐怖嫌疑人而引發關注。據稱，這些人被通過該基地運送至美國的秘密監獄。

“拉姆施泰因集團”

拉姆施泰因機場還經常用於撤離行動。例如在2021年塔利班重新掌權後，從阿富汗撤離人員的行動中，該基地發揮了關鍵作用。

俄羅斯入侵烏克蘭後，一段時間內烏克蘭支持國會議也在拉姆施泰因舉行。會議由美國國防部長發起，而非德國國防部長，這也被視為誰在主導局勢的象征。

不久之後，“拉姆施泰因集團”這一說法便逐漸流行起來。不過，這些會議在2025年初特朗普再次就任美國總統後停止。

特朗普曾計劃減少駐德美軍

在2020年第一次擔任總統期間，特朗普曾宣布計劃大幅減少駐德美軍規模，理由是德國在國防方面的投入不足。這一計劃如果實施也會影響拉姆施泰因基地。

當時，前美國駐歐洲軍隊司令本·霍奇斯（Ben Hodges）對此提出強烈批評。他在《明鏡》周刊中表示，這是一個“巨大的錯誤”，並稱：“這一決定表明，總統並沒有理解駐德美軍對美國安全有多麼重要。”

2025年重回白宮初，特朗普也曾再次質疑駐德美軍的必要性。但德國隨後大幅增加了國防開支。自2025年5月德國總理默茨上任並多次訪問華盛頓之後，此類批評聲音逐漸消失。

而隨著2026年3月美國對伊朗發動新一輪軍事打擊，拉姆施泰因空軍基地對美國的重要性再次凸顯。

是否可能限制美國行動？

由於認為針對伊朗的軍事行動違反國際法，西班牙政府已經暫時關閉了其對美軍的軍事基地。德國左翼黨以及左翼政黨BSW也提出同樣的要求，希望德國對拉姆施泰因采取類似措施。

不過，撇開默茨總理對美國軍事行動的支持不談，這樣做在法律上是否可行？

阿爾伯克表示：“德國政府很難限制美國在拉姆施泰因的軍事行動。如果他們真的想這樣做，理論上是可以的，但那將是極不尋常的做法，而且我認為他們並不打算這麼做。”

