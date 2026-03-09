快訊

華郵：伊朗貨輪駛離中國港口 涉載運軍用化學品

中央社／ 德黑蘭9日綜合外電報導

華郵援引船舶追蹤數據、衛星影像及制裁紀錄進行的分析顯示，兩艘伊朗貨輪近日駛離一座中國化學品儲存港口，隨即返航伊朗，涉嫌載運重要軍用化學品。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，這兩艘貨輪名為「沙巴迪斯號」（Shabdis）和「巴爾津號」（Barzin），船東為伊朗伊斯蘭共和國航運公司（IRISL）。

該公司為伊朗國企，遭到美國、英國及歐洲聯盟（EU）制裁。美國政府指控該公司運輸用於伊朗彈道飛彈的材料。上述兩艘貨輪最近停泊於中國東南沿海城市珠海的高欄港。

專家告訴華郵，高欄港是化學品裝卸港口，出口品項包括高氯酸鈉，此種物質是製造固體火箭推進劑的重要前驅物，也是伊朗飛彈計畫迫切需要的物資。

