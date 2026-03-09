代表隊赴澳洲參賽 伊朗女足「拒唱國歌」挨轟叛徒…傳5人逃脫獲警方保護

伊朗女子足球代表隊在澳洲參賽未唱國歌，各界擔心她們返國後的安危，美國有線電視新聞網（CNN）引述知情人士稱，已有5名隊員離開下榻飯店，目前由警方保護，安全無虞。

這幾位球員在澳洲參加亞洲盃女足賽，外界正呼籲不要讓她們離開澳洲回國，擔心她們回到母國後會被迫害。

現在伊朗正在與美國及以色列交戰，且剛選出新的強硬派最高領袖掌權。

在2日首場比賽前，這些球員在伊朗國歌響起時保持沉默，雖未對外說明原因，但此一舉動被部分伊朗國內強硬派人士解讀為叛國。

消息人士告訴CNN體育頻道，她們在5日進行第2場比賽前被迫唱國歌，昨天以0比2敗給菲律賓前，她們再次唱國歌並敬禮。

伊朗女足昨天輸掉本屆賽事最後一場比賽後，支持者聚集在球隊巴士周圍，對警方高喊「救救我們的女孩」，巴士則載著球員離開現場。