聽新聞
0:00 / 0:00
代表隊赴澳洲參賽 伊朗女足「拒唱國歌」挨轟叛徒…傳5人逃脫獲警方保護
伊朗女子足球代表隊在澳洲參賽未唱國歌，各界擔心她們返國後的安危，美國有線電視新聞網（CNN）引述知情人士稱，已有5名隊員離開下榻飯店，目前由警方保護，安全無虞。
這幾位球員在澳洲參加亞洲盃女足賽，外界正呼籲不要讓她們離開澳洲回國，擔心她們回到母國後會被迫害。
現在伊朗正在與美國及以色列交戰，且剛選出新的強硬派最高領袖掌權。
在2日首場比賽前，這些球員在伊朗國歌響起時保持沉默，雖未對外說明原因，但此一舉動被部分伊朗國內強硬派人士解讀為叛國。
消息人士告訴CNN體育頻道，她們在5日進行第2場比賽前被迫唱國歌，昨天以0比2敗給菲律賓前，她們再次唱國歌並敬禮。
伊朗女足昨天輸掉本屆賽事最後一場比賽後，支持者聚集在球隊巴士周圍，對警方高喊「救救我們的女孩」，巴士則載著球員離開現場。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。