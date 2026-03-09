快訊

德國武器出口超過中國 成為全球第四大軍火出售國

德國之聲／ 德國之聲
過去五年，德國作為全球武器出口國的地位明顯提升。根據Sipri周一發布的一份報告，在2021年至2025年期間，德國在全球重型武器出口國排名中從第五位上升到第四位，並超過了中國。圖／德國之聲
過去五年，德國作為全球武器出口國的地位明顯提升。根據Sipri周一發布的一份報告，在2021年至2025年期間，德國在全球重型武器出口國排名中從第五位上升到第四位，並超過了中國。

歐洲是德國武器最重要的出口地區。 根據SIPRI的數據，德國武器出口中約24%作為軍事援助提供給烏克蘭。除了歐洲之外，德國武器還出口到中東以及亞洲多個地區。

在德國的歐洲盟友中，波蘭（+4387%）和意大利（+157%）的武器出口增長尤為顯著。目前，意大利已成為全球第六大武器出口國。

中國武器出口排名全球第五，其武器出口增長了11%。與此前五年相比，中國的武器進口量大幅下降了72%。Sipri指出，這是因為中國大幅加強了自身的軍工生產能力。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

