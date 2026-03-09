聽新聞
德國武器出口超過中國 成為全球第四大軍火出售國
過去五年，德國作為全球武器出口國的地位明顯提升。根據Sipri周一發布的一份報告，在2021年至2025年期間，德國在全球重型武器出口國排名中從第五位上升到第四位，並超過了中國。
歐洲是德國武器最重要的出口地區。 根據SIPRI的數據，德國武器出口中約24%作為軍事援助提供給烏克蘭。除了歐洲之外，德國武器還出口到中東以及亞洲多個地區。
在德國的歐洲盟友中，波蘭（+4387%）和意大利（+157%）的武器出口增長尤為顯著。目前，意大利已成為全球第六大武器出口國。
中國武器出口排名全球第五，其武器出口增長了11%。與此前五年相比，中國的武器進口量大幅下降了72%。Sipri指出，這是因為中國大幅加強了自身的軍工生產能力。
