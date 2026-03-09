快訊

經典賽／澳洲韓職游擊手致命失誤 韓媒：「東京奇蹟」出現了

台股反彈在望 台指期夜盤上半場漲逾300點

經典賽／中華隊夢碎…南韓7：2擊敗澳洲前進複賽 終止連3屆遭淘汰

美股早盤／通膨憂慮罩頂！四大指數盡墨 專家調升崩盤機率預估

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美股四大指數9日早盤齊跌。法新社
美股四大指數9日早盤齊跌。法新社

油價衝破每桶100美元大關，為2022年來首見，引發停滯性通膨的憂慮，美股四大指數在9日早盤盡墨。

道瓊工業指數早盤重挫1.6%，標普500指數與那斯達克指數雙雙下跌1%以上，費城半導體指數也跌1.8%。

輝達走低0.8%、台積電ADR走低1.7%、

沙烏地阿拉伯加入中東減產行列，布蘭特原油大漲10%至每桶102美元，強化全球通膨恐懼。早先油價漲幅更大，但消息傳出七大工業國組織（G7）財長開會討論，是否共同釋出儲備原油後，原油漲勢略為收斂。

許多華爾街人士認為，100美元油價可能是經濟的崩潰點，除非戰爭能迅速落幕、油價回檔。

華爾街知名策略師雅德尼（Ed Yardeni）說：「要是投資人預料1970年代的停滯性通膨將再次登場，不排除會陷入熊市」。雅德尼將今年美股崩盤機率，從先前估計的20%上調至35%。

但他也指出依舊保持樂觀，相信戰火能在幾周內終結，基本預測情境仍是科技將帶來經濟榮景與牛市。

但美國和伊朗似乎都準備要長期對抗，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴說，該國不會退縮。美國總統川普則表示，油價高漲是為了安全，所付出的小小代價

航空和礦業股下跌，主因外界憂慮能源價格暴衝與經濟成長前景。

機率 道瓊工業指數 伊朗

延伸閱讀

台股反彈在望！台指期夜盤上半場大漲逾300點

台股重摔1489點史上第4慘 台積電跌80元高價股疲軟

料準科技七雄表現遜色 華爾街老手雅德尼示警美股崩盤風險升至 35%

日韓股暴跌超過6% 日經225開盤狂瀉逾3,600點 韓股觸發暫停交易

相關新聞

美股早盤／通膨憂慮罩頂 四大指數盡墨 專家調升崩盤機率預估

油價衝破每桶100美元大關，為2022年來首見，引發停滯性通膨的憂慮，美股四大指數在9日早盤盡墨。

油價暴衝 分析師：中國大陸因有「這些條件」將更頂得住

伊朗戰事推升國際油價在9日盤中突破每桶100美元，為四年來首見。分析師表示，相較過去幾年，中國大陸預料將比他國更經得起油價飆升的壓力。

美方近期才啟動籌備…傳陸方不滿行程臨時安排 川習會難有突破

儘管美國總統川普多次稱本月底將訪問中國並與大陸國家主席習近平會面，但中方至今未確認這一消息。最新進展是，知情人士稱，中國對美方臨時安排訪華行程感到不滿，川習會「不太可能為哪怕是有限度的經貿和投資關係重啟創造空間」。

曼達尼官邸外… 反穆斯林集會 2男擲恐攻常用爆炸物被捕

一場反穆斯林示威活動於7日在位於曼哈頓上東區的市長官邸「瑰西園」(Gracie Mansion)前發生，兩名男子在現場投擲土製炸彈被捕；紐約市警總局長8日表示，該枚炸彈使用一種名為「撒旦之母」(Mother of Satan)的物質，近年成為國際恐怖分子常用的爆炸物，具高度易燃、不需引信等特點，若引爆恐致大規模傷亡。

風水輪流轉！紐時曝美國為1事向烏克蘭求救 澤倫斯基對川普有牌了

俄烏戰爭打了多年、烏克蘭長期仰賴美國軍援之際，美國如今卻反過來向基輔求助。紐約時報報導，烏克蘭總統澤倫斯基受訪證實，已在美國政府請求下，派遣無人機專家團隊前往美軍約旦基地協防，因應伊朗自殺無人機攻擊。包括巴林、阿拉伯聯合大公國、約旦、科威特、卡達與沙烏地阿拉伯等國，也在美以對伊朗開戰後數日內陸續致電基輔尋求支援。

日官房長官：卓榮泰訪日是私人行程 未與日政府關係人士接觸

行政院長卓榮泰7日前往東京觀賞世界棒球經典賽（WBC），日本官房長官木原稔9日表示，台灣方面說明是私人行程，日本政府沒有立場評論。並說，卓榮泰此行沒有與日本政府關係人士接觸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。