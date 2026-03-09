美促公民離開土耳其東南部 北約系統再攔截伊朗飛彈

土耳其政府今天證實，北大西洋公約組織（NATO）防禦系統在土耳其領空擊落近日第2枚伊朗的彈道飛彈。而華府已因安全疑慮，敦促所有美國公民離開土耳其東南部。

法新社報導，美國2月28日聯手以色列對伊朗發動攻擊後，伊朗便以飛彈及無人機，在中東多地鎖定美國資產進行報復。

土耳其境內多座基地有美軍駐紮，其中一處為位於南部城市阿達那（Adana）近郊的印吉利克（Incirlik）空軍基地。

美國駐土耳其大使館今天宣布，已關閉位於阿達那的總領事館，並建議非必要人員撤離。美國國務院同時呼籲所有在土耳其東南部的美國公民離開。

大約1小時後，土耳其國防部證實，又有一枚從伊朗發射的彈道飛彈在土耳其領空遭北約防禦系統攔截，為5天內第2起類似事件。

土耳其國防部補充道，一些武器殘片墜落於加濟安泰普省（Gaziantep）空曠地帶，距離阿達那約200公里，事件並未造成人員傷亡。

印吉利克空軍基地是北約重要設施，位於阿達那市外僅10公里處，美軍使用該基地已有數十年。

土耳其總統通訊辦公室主任杜蘭（BurhanettinDuran）隨後在社群平台X發文表示，土耳其對於保護領空及邊境安全絕不猶豫。

他寫道：「我們再次嚴正警告各方，尤其是伊朗，切勿採取危及區域安全及平民的行動。」