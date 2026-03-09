快訊

美促公民離開土耳其東南部 北約系統再攔截伊朗飛彈

中央社／ 安卡拉9日綜合外電報導

土耳其政府今天證實，北大西洋公約組織（NATO）防禦系統在土耳其領空擊落近日第2枚伊朗的彈道飛彈。而華府已因安全疑慮，敦促所有美國公民離開土耳其東南部。

法新社報導，美國2月28日聯手以色列對伊朗發動攻擊後，伊朗便以飛彈及無人機，在中東多地鎖定美國資產進行報復。

土耳其境內多座基地有美軍駐紮，其中一處為位於南部城市阿達那（Adana）近郊的印吉利克（Incirlik）空軍基地。

美國駐土耳其大使館今天宣布，已關閉位於阿達那的總領事館，並建議非必要人員撤離。美國國務院同時呼籲所有在土耳其東南部的美國公民離開。

大約1小時後，土耳其國防部證實，又有一枚從伊朗發射的彈道飛彈在土耳其領空遭北約防禦系統攔截，為5天內第2起類似事件。

土耳其國防部補充道，一些武器殘片墜落於加濟安泰普省（Gaziantep）空曠地帶，距離阿達那約200公里，事件並未造成人員傷亡。

印吉利克空軍基地是北約重要設施，位於阿達那市外僅10公里處，美軍使用該基地已有數十年。

土耳其總統通訊辦公室主任杜蘭（BurhanettinDuran）隨後在社群平台X發文表示，土耳其對於保護領空及邊境安全絕不猶豫。

他寫道：「我們再次嚴正警告各方，尤其是伊朗，切勿採取危及區域安全及平民的行動。」

相關新聞

美股早盤／通膨憂慮罩頂 四大指數盡墨 專家調升崩盤機率預估

油價衝破每桶100美元大關，為2022年來首見，引發停滯性通膨的憂慮，美股四大指數在9日早盤盡墨。

德國武器出口超過中國 成為全球第四大軍火出售國

德國武器出口在2021年至2025年期間躍升至全球第四，超越中國。近24%出口軍援烏克蘭，且波蘭和意大利增長顯著。中國排名第五，武器出口增長11%。

油價暴衝 分析師：中國大陸因有「這些條件」將更頂得住

伊朗戰事推升國際油價在9日盤中突破每桶100美元，為四年來首見。分析師表示，相較過去幾年，中國大陸預料將比他國更經得起油價飆升的壓力。

美方近期才啟動籌備…傳陸方不滿行程臨時安排 川習會難有突破

儘管美國總統川普多次稱本月底將訪問中國並與大陸國家主席習近平會面，但中方至今未確認這一消息。最新進展是，知情人士稱，中國對美方臨時安排訪華行程感到不滿，川習會「不太可能為哪怕是有限度的經貿和投資關係重啟創造空間」。

曼達尼官邸外… 反穆斯林集會 2男擲恐攻常用爆炸物被捕

一場反穆斯林示威活動於7日在位於曼哈頓上東區的市長官邸「瑰西園」(Gracie Mansion)前發生，兩名男子在現場投擲土製炸彈被捕；紐約市警總局長8日表示，該枚炸彈使用一種名為「撒旦之母」(Mother of Satan)的物質，近年成為國際恐怖分子常用的爆炸物，具高度易燃、不需引信等特點，若引爆恐致大規模傷亡。

風水輪流轉！紐時曝美國為1事向烏克蘭求救 澤倫斯基對川普有牌了

俄烏戰爭打了多年、烏克蘭長期仰賴美國軍援之際，美國如今卻反過來向基輔求助。紐約時報報導，烏克蘭總統澤倫斯基受訪證實，已在美國政府請求下，派遣無人機專家團隊前往美軍約旦基地協防，因應伊朗自殺無人機攻擊。包括巴林、阿拉伯聯合大公國、約旦、科威特、卡達與沙烏地阿拉伯等國，也在美以對伊朗開戰後數日內陸續致電基輔尋求支援。

