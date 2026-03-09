快訊

經典賽／澳洲韓職游擊手致命失誤 韓媒：「東京奇蹟」出現了

台股反彈在望 台指期夜盤上半場漲逾300點

經典賽／中華隊夢碎…南韓7：2擊敗澳洲前進複賽 終止連3屆遭淘汰

聽新聞
0:00 / 0:00

法院駁回川普終止保護海地移民 逾35萬人免遣返

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

美國上訴法院以2比1的分歧裁決，拒絕讓美國總統川普政府撤銷允許逾35萬名海地人留在美國生活與工作的法律保護，也阻止他們被遣返回受幫派暴力肆虐的國家。

路透社報導，美國哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the District of ColumbiaCircuit）的3人小組於6日晚間以2比1的票數，駁回川普政府暫緩2月2日裁決的請求。2月2日的裁決阻止美國國土安全部（DHS）終止海地「臨時保護身分」（Temporary Protected Status,TPS）。

TPS是一項人道計畫，使符合資格的移民免於被遣返，並允許其在美國工作。

在即將卸任的國土安全部長諾姆（Kristi Noem）領導下，為配合川普收緊移民政策措施，國土安全部曾著手終止包括海地在內多達10幾個國家的TPS資格，理由是該計畫從未被設計為「事實上的特赦」。

川普政府曾要求上訴法院在案件上訴期間，暫緩聯邦地區法院法官雷耶斯（Ana Reyes）2月的裁決。雷耶斯的裁決源於海地移民集體訴訟，用來阻擋國土安全部讓他們面臨被遣返的危機。

雷耶斯認為，諾姆去年11月終止海地移民保護的決定，很可能違反TPS終止程序規範及美國憲法第5修正案保障的法律平等保護原則。

美國政府在上訴時指出，美國最高法院曾兩次允許終止委內瑞拉人的TPS資格。

然而，由民主黨籍前總統拜登（Joe Biden）任命的聯邦上訴法官潘（Florence Pan）與加西亞（BradGarcia）表示，這兩案情況有所區別，並指出遣返海地人將使其「在法治崩潰、無法獲得維生醫療的情況下，極易淪為暴力受害者」。

不過，由川普任命的聯邦上訴法官華克（JustinWalker）則持不同意見。

美國國土安全部發言人在聲明中表示，政府將把此案上訴至美國最高法院。

移民 上訴法院 美國

延伸閱讀

美關稅退稅 最快4月底啟動 惟企業是否真能拿回這筆錢仍有變數

美國之音遭大裁減 聯邦法官判川普政府無權裁員

遭川普開除後 諾姆接任「美洲之盾」特使

美國貿法院給緩衝期：川普關稅退稅 暫停立即執行

相關新聞

美股早盤／通膨憂慮罩頂 四大指數盡墨 專家調升崩盤機率預估

油價衝破每桶100美元大關，為2022年來首見，引發停滯性通膨的憂慮，美股四大指數在9日早盤盡墨。

油價暴衝 分析師：中國大陸因有「這些條件」將更頂得住

伊朗戰事推升國際油價在9日盤中突破每桶100美元，為四年來首見。分析師表示，相較過去幾年，中國大陸預料將比他國更經得起油價飆升的壓力。

美方近期才啟動籌備…傳陸方不滿行程臨時安排 川習會難有突破

儘管美國總統川普多次稱本月底將訪問中國並與大陸國家主席習近平會面，但中方至今未確認這一消息。最新進展是，知情人士稱，中國對美方臨時安排訪華行程感到不滿，川習會「不太可能為哪怕是有限度的經貿和投資關係重啟創造空間」。

曼達尼官邸外… 反穆斯林集會 2男擲恐攻常用爆炸物被捕

一場反穆斯林示威活動於7日在位於曼哈頓上東區的市長官邸「瑰西園」(Gracie Mansion)前發生，兩名男子在現場投擲土製炸彈被捕；紐約市警總局長8日表示，該枚炸彈使用一種名為「撒旦之母」(Mother of Satan)的物質，近年成為國際恐怖分子常用的爆炸物，具高度易燃、不需引信等特點，若引爆恐致大規模傷亡。

風水輪流轉！紐時曝美國為1事向烏克蘭求救 澤倫斯基對川普有牌了

俄烏戰爭打了多年、烏克蘭長期仰賴美國軍援之際，美國如今卻反過來向基輔求助。紐約時報報導，烏克蘭總統澤倫斯基受訪證實，已在美國政府請求下，派遣無人機專家團隊前往美軍約旦基地協防，因應伊朗自殺無人機攻擊。包括巴林、阿拉伯聯合大公國、約旦、科威特、卡達與沙烏地阿拉伯等國，也在美以對伊朗開戰後數日內陸續致電基輔尋求支援。

日官房長官：卓榮泰訪日是私人行程 未與日政府關係人士接觸

行政院長卓榮泰7日前往東京觀賞世界棒球經典賽（WBC），日本官房長官木原稔9日表示，台灣方面說明是私人行程，日本政府沒有立場評論。並說，卓榮泰此行沒有與日本政府關係人士接觸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。