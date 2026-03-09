快訊

安全專家：台灣須強化自我防衛才能有效嚇阻中國

中央社／ 曼谷9日專電

澳洲籍安全專家李倉松今天在泰國朱拉隆功大學發表演說，談及大國競爭對東南亞和中型國家的影響。他表示，在美中競爭持續加劇下，台灣須強化自身防衛能力並調整軍事戰略，才能有效嚇阻中國並爭取外部支持。

美國華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員李倉松（John Cheong Seong Lee）今天下午受朱拉隆功大學安全與國際議題研究所（ISIS Thailand）邀請，以「大國競爭對東南亞和中型國家（middlepower）的影響」為題發表演說。

李倉松表示，國際政治正逐漸回到現實主義的環境，各國在安全問題上愈來愈重視軍事實力與力量平衡，而非單純依賴國際規範與制度。他解釋，從美國政策圈的角度來看，嚇阻中國的關鍵在於「硬實力平衡」（hard power balance），而非國際制度或法律。

李倉松補充，在印太地區真正投入「硬實力平衡」的國家並不多，除了美國之外，主要是日本、澳洲以及在某種程度上，包括南韓與菲律賓。

在提問環節中，擔任主持人的泰國安全與國際研究所主任華冠咸（Pongphisoot Busbarat）詢問台灣安全議題。李倉松指出，美國歷任政府都強調，台灣必須具備足夠的自我防衛能力，才能在衝突爆發初期撐住局勢，等待外部支援。

他表示，美國政策圈長期提醒台灣，華府無法給予「絕對安全保證」，若台灣無法在衝突初期維持防衛能力，外部援助也難以及時發揮作用。

李倉松演說後接受中央社訪問時進一步表示，台灣目前仍需加快軍事戰略與武器採購的步伐。他強調，「不能只採購昂貴的大型武器」，更重要的是建立能長時間抵抗攻擊的防衛能力及韌性。

李倉松認為，川普政府雖然在外交上較具交易導向，也較難合作，但其政策圈人士在嚇阻中國問題上反而更重視實際軍事能力。

他表示，與民主黨政府相比，川普政府更強調台灣需要調整軍事戰略與採購，以確保能夠有效抵抗中國攻擊。

另外，在全球局勢方面，李倉松指出，美中競爭逐漸成為國際政治主軸，未來國際秩序可能由不同國家群體與大國合作構成，而非單一由規則主導的國際體系。

針對中東局勢升溫，李倉松對中央社說，美國短期內確實可能將重心放在中東，但長期來看，「美國不會因此忽視印太地區」。

李倉松是來自澳洲的安全專家，主要研究國際經濟和安全事務，特別關注印太地區。2016至2018年他於時任澳洲外交部長畢紹普（Julie Bishop）屬下擔任資深國家安全顧問（Senior National SecurityAdviser）。

