快訊

日本首批國產長程飛彈進駐熊本 射程觸及中國本土

中央社／ 東京9日綜合外電報導

日本官員今天表示，將於3月底前在西南部九州地區部署一批國產長程反擊飛彈。這款飛彈射程約1000公里，可觸及中國本土，其發射裝置已運抵熊本市。

日本內閣官房長官木原稔今天在例行記者會上表示，日本陸上自衛隊計畫在九州熊本部署12式陸基反艦飛彈，他已獲告知，一旦完成必要準備，防衛省將向當地居民說明此項行動。

共同社報導，此次部署的飛彈是「12式陸基反艦飛彈增程改良型」，射程約1000公里，可從九州飛抵中國沿海地區。

據報導，日本陸上自衛隊今天凌晨把這款飛彈的發射裝置等設備，運入首個部署地、熊本市的健軍駐屯地。相關人士透露，部署工作將在本月完成。

「12式陸基反艦飛彈增程改良型」是由三菱重工研發生產，射程約1000公里，可觸及中國本土，較舊型飛彈的200公里射程提升許多。

當地媒體報導，日本陸上自衛隊在未提前通知當地社區的情況下，將飛彈發射裝置運抵熊本，引發數十名至百名反對者在當地軍事基地前抗議。

日本首相高市早苗去年11月曾暗示，如果台灣遭受中國攻擊，日本當局可能進行軍事干預。此後日中關係急劇惡化。

木原稔 熊本 飛彈

相關新聞

油價暴衝 分析師：中國大陸因有「這些條件」將更頂得住

伊朗戰事推升國際油價在9日盤中突破每桶100美元，為四年來首見。分析師表示，相較過去幾年，中國大陸預料將比他國更經得起油價飆升的壓力。

美方近期才啟動籌備…傳陸方不滿行程臨時安排 川習會難有突破

儘管美國總統川普多次稱本月底將訪問中國並與大陸國家主席習近平會面，但中方至今未確認這一消息。最新進展是，知情人士稱，中國對美方臨時安排訪華行程感到不滿，川習會「不太可能為哪怕是有限度的經貿和投資關係重啟創造空間」。

曼達尼官邸外… 反穆斯林集會 2男擲恐攻常用爆炸物被捕

一場反穆斯林示威活動於7日在位於曼哈頓上東區的市長官邸「瑰西園」(Gracie Mansion)前發生，兩名男子在現場投擲土製炸彈被捕；紐約市警總局長8日表示，該枚炸彈使用一種名為「撒旦之母」(Mother of Satan)的物質，近年成為國際恐怖分子常用的爆炸物，具高度易燃、不需引信等特點，若引爆恐致大規模傷亡。

風水輪流轉！紐時曝美國為1事向烏克蘭求救 澤倫斯基對川普有牌了

俄烏戰爭打了多年、烏克蘭長期仰賴美國軍援之際，美國如今卻反過來向基輔求助。紐約時報報導，烏克蘭總統澤倫斯基受訪證實，已在美國政府請求下，派遣無人機專家團隊前往美軍約旦基地協防，因應伊朗自殺無人機攻擊。包括巴林、阿拉伯聯合大公國、約旦、科威特、卡達與沙烏地阿拉伯等國，也在美以對伊朗開戰後數日內陸續致電基輔尋求支援。

日官房長官：卓榮泰訪日是私人行程 未與日政府關係人士接觸

行政院長卓榮泰7日前往東京觀賞世界棒球經典賽（WBC），日本官房長官木原稔9日表示，台灣方面說明是私人行程，日本政府沒有立場評論。並說，卓榮泰此行沒有與日本政府關係人士接觸。

大陸副外長抗議卓榮泰赴日看球 日駐陸大使：日本政府沒有立場評論

行政院長卓榮泰7日訪日並前往東京觀賞世界棒球經典賽（WBC），為1972年中華民國與日本斷交以來首次有現任行政院長訪日。日本共同社報導，中國外交部副部長孫衛東、中國駐日大使館幹部先後向日方提出抗議，日本駐中國大使金杉憲治表示，台灣方面說明此次為私人行程，日本政府沒有立場發表評論。

