中東局勢衝擊能源安全 泰國外長籲召開東協特別會議

中東戰火持續升溫，國際油價飆漲。泰媒今天報導，泰國外交部長希哈薩呼籲召開東協外長特別會議，討論中東局勢升溫以及對區域能源安全的潛在影響。

泰國公共電視台（Thai PBS）今天引述消息人士指出，泰國外長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）已致函東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國菲律賓外交部長拉薩洛（Maria Theresa Lazaro），建議「儘快」召開東協外長特別會議。

報導寫道，消息人士表示，會議可以實體或線上方式舉行，透過會議，讓東協成員國就因應中東衝突的短期措施交換意見，其中包括「透過領事合作，協助在該（衝突）區域工作的東協公民，以及與能源安全相關的緊急措施」。

另外，會議還將探討面對潛在區域緊急情況的長期準備方案，特別是可能擾亂全球能源供應，或影響大量在中東工作的東南亞勞工的緊急情況。

泰國如同許多東協國家，嚴重依賴進口能源，尤其是來自中東的原油和天然氣。泰國當局已於1日下令暫停大部分石油出口、3日開始凍結國內柴油零售價格，每公升為29.94泰銖（約新台幣29.92元），為期15天。另外，自5日起禁止計程車和叫車平台提高車費。

泰國鮮新聞（Khaosod）報導，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天在總理府召開緊急會議，討論因應全球油價上漲的相關措施。

報導指出，這場緊急會議於今天下午舉行，阿努廷召集了能源、財政和交通等部會首長共同討論因應油價上漲的策略。

泰國財政部長艾尼提（Ekniti Nitithanprapas）表示，會議中探討各種機制控制國內油價，最大限度地減少影響公眾。