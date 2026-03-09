快訊

經典賽Live／5局打完南韓5：1澳洲 若比分維持澳洲晉級

彰化5姊弟搭杉林溪遊園車遇劫 聽駕駛喊「糟了」就墜谷

經典賽／C組超級混戰…韓失3分不會即刻淘汰 澳9局落後追不追也是學問

亞洲採取行動因應油價勁揚 G7擬商議釋出石油儲備

中央社／ 新加坡9日綜合外電報導

伊朗戰爭升級引發全球能源吃緊疑慮，造成油價飆漲、股市重挫，亞洲國家紛紛採取措施因應戰爭對經濟的衝擊。七大工業國集團（G7）財金首長預計稍後商議釋出石油儲備事宜。

路透社以下整理亞洲國家針對油價飆漲所採取的行動。

●韓國設定燃料價格上限

韓國總統李在明今天表示，當局近30年來首次對國內燃料設定價格上限，首爾將探尋荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）以外的能源替代來源，並視需求擴編原訂規模100兆韓元（約680億美元）的市場穩定計畫。

●日本下令預備釋出石油儲備

日本在野黨「中道改革聯合」國會議員長妻昭近日告訴路透社，當局已下令一座國家石油儲備庫預備釋出石油，釋出時間等具體細節尚不清楚。

●越南擬取消進口燃料關稅

越南政府計劃取消進口燃料關稅，並維持該措施到4月底為止，設法確保能源供應穩定。

孟加拉全國大學停課

孟加拉下令全國大學自今天起停課，提前進入開齋節假期，這是政府節約電力與燃料的其中一項緊急措施。

印尼擬提高燃料補貼

印尼財政部今天表示，當局將提高燃料補貼預算的額度。印尼現已編列381.3兆印尼盾（約225億美元）用於能源補貼，並協助印尼國營石油公司（Pertamina）和印尼國家電力公司（PLN）維持部分燃料價格與電價在民眾可負擔的水準。

●傳中國要求煉油廠暫停出口燃料

知情人士近日透露，中國已要求煉油業者停止簽署新的燃料出口合約，並設法取消已經承諾的燃料出貨。這項指引不適用於國際航班的航空燃料加油、保稅船燃料供應，以及對香港、澳門的供應。

3名業界人士近來透露，伊拉克南部主要油田已減產70%，降至每日130萬桶；科威特石油公司（KPC）宣布遭遇不可抗力事件，自3月7日起開始減產。

全球第二大液化天然氣（LNG）出口國卡達（Qatar）已暫停出貨。分析人士研判，隨著荷莫茲海峽持續關閉，阿拉伯聯合大公國（UAE）和沙烏地阿拉伯很快將因石油存放空間不足被迫減產。

此外，英國「金融時報」（Financial Times）引述知情人士披露，七大工業國集團（G7）財金首長預計今天討論是否由國際能源總署（IEA）協調，聯合釋出緊急石油儲備，因應中東衝突引發國價油價飆升的情況。

據報導，包含美國在內的3名G7成員國對此表示支持，G7財金首長將與IEA執行董事比羅爾（FatihBirol）通話討論伊朗戰爭帶來的衝擊。

若干主要產油國減產，和伊朗戰事擴大引發市場擔憂航運中斷時間延長下，國際油價今天飆漲逾25%，創2022年中以來盤中最高價格。

IEA和G7輪值主席國在非辦公時間未回應媒體所提置評請求。

