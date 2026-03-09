油價暴衝 分析師：中國大陸因有「這些條件」將更頂得住

伊朗戰事推升國際油價在9日盤中突破每桶100美元，為四年來首見。分析師表示，相較過去幾年，中國大陸預料將比他國更經得起油價飆升的壓力。

CNBC報導，OCBC分析師指出，中國可能「比起許多亞洲其他國家，較不受荷莫茲海峽長期封鎖的影響」，「中國累積了全球最大規模的戰略和商用原油儲備，且該國迅速朝電動車（EV）和再生能源轉型，提供了額外的結構性避險條件」。

截至今年1月，中國估計擁有12億桶境內原油儲備。外交關係委員會中國戰略倡議主任杜如松（Rush Doshi）9日說，「那相當於三到四個月的儲備，將能延緩經濟衝擊」。另據船舶追蹤機構Kpler，去年全球約31%的海運石油經過荷莫茲海峽，但野村證券首席中國經濟學家Ting Lu指出，經此航道的石油僅占中國整體能源消費的6.6%。

其他國家方面，根據石油輸出國組織（OPEC），中國是全球最大原油進口國，購買量約美國的兩倍，但僅占整體用量的14%；美國是最大消費國，但多數需求由自產原油滿足。印度雖在進口和用量方面不及美中，卻是最倚賴進口的國家，占整體消費的四分之一。

此外，CNBC計算國際能源數（IEA）數據顯示，2023年中國不含核能與氫能的再生能源，占總體能源消費的1.2%，較20年前的0.2%大幅提升。美國和印度同期的再生能源占比，均為0.2%。

智庫Ember指出，再生能源在2024年提供了中國約八成的新增電力需求。研調機構Rhodium集團去年也表示，中國推動EV轉型，使原油隱含需求每日減少逾100萬桶。

馬斯克9日也發文表示：「中國正在迅速減少對石油的依賴。」

不過，FT也說，絕大多數石油輸往中國的伊朗，其主要原油出口轉運站是名叫哈爾克島（Kharg Island），迄今未遭襲擊。