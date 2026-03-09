快訊

中東動盪避險資產入新加坡 家辦業務法遵門檻提高

中央社／ 新加坡9日專電

中東衝突持續，外媒報導指海外資金流往新加坡的趨勢再現，新加坡家族辦公室業務隨之成長。新加坡律師今天指出，中東局勢若惡化，新加坡對海灣地區高淨值家族財富配置有誘因，然而資金來源核實、反洗錢等法規遵循條件亦提高。

家族辦公室是指專門為富裕家族提供投資和財富管理的私人公司，目的是幫助富裕家族實現財富增長，而家族辦公室的理財資金來源為家族自有。

新加坡律師鍾庭輝今天告訴中央社記者，新加坡的吸引力來自幾個結構性因素，即政治中立、法治基礎穩固、稅務環境清晰以及地處亞洲的地緣優勢。中東局勢若持續惡化，對於來自海灣地區、黎巴嫩乃至以色列的高淨值家族，確實有誘因將財富配置移往亞太區的安全節點，而新加坡是首選之一。

過去幾年新加坡因2023年的洗錢案而收緊家族辦公室的設立門檻，鍾庭輝指出，這反而形成了一種「信譽篩選」效果，即留下來的以及新進來的都經過更高的合規門檻，這對新加坡的長期聲譽是正面的。

至於法規挑戰，鍾庭輝表示，反洗錢與盡職審查（AML/KYC）是目前法遵壓力最大的環節，包含中東資金的來源核實，涉及制裁名單篩查、政治敏感人士審查等，使得律師事務所和服務提供商在這方面的責任相當重。

他指出，新加坡愈來愈強調家族辦公室需有真實的在地營運，而非空殼架構，這對某些只求「掛牌」而非實質落地的家族而言是一道實質門檻；機遇與挑戰並存，新加坡歡迎優質資本，但已不再是「來者不拒」的時代，這對有意進入的家族而言，提早做好法遵架構、選擇有跨境經驗的法律和稅務顧問，是降低風險的關鍵第一步。

在新加坡工作的美國律師邱振亞接受中央社訪問表示，所謂的富豪客群會為了因應市場波動，加速將資產轉移至政經環境穩定的司法管轄區。值得注意的是，隨著新加坡金融地位提升和新資金的湧入，新加坡對資金來源（SOF）和財富來源（SOW）的審查與法規遵循標準已進入動態調整期，反洗錢、稅務合規、制裁合規以及經濟實質的監管將是必然趨勢。

去年下半年，中央社記者走訪一家位於新加坡樟宜機場附近的貴金屬保管設施，收藏全球富豪的貴金屬資產，白銀總存放量占全球年供應量約1/3，堪稱新加坡「金銀堡壘」。

該設施創辦人格思恩（Gregor Gregersen）當時告訴中央社，近年來全球金融市場動盪，經濟與地緣政治的不確定性，使得全球富豪愈來愈傾向將黃金移至海外安全地點，新加坡正成為全球資產避險熱點。

新加坡 中央社 辦公室

