美方近期才啟動籌備…傳陸方不滿行程臨時安排 川習會難有突破

儘管美國總統川普多次稱本月底將訪問中國並與大陸國家主席習近平會面，但中方至今未確認這一消息。最新進展是，知情人士稱，中國對美方臨時安排訪華行程感到不滿，川習會「不太可能為哪怕是有限度的經貿和投資關係重啟創造空間」。

路透引述知情人士透露，中方對川普政府臨時倉促籌備感到不滿。通常這類活動需要數月時間精心準備。消息人士稱，華盛頓近期才啟動此次訪問的工作層跨部門籌備會議，而北京方面期待國事訪問得到高度精心安排，因此剩下的時間非常有限。

消息人士稱，美國駐北京大使龐德偉（David Perdue）正推動組建一個CEO代表團，美國官員已在中國試探性接觸企業。但美國貿易代表辦公室對帶領CEO代表團訪問中國持猶豫態度，希望將重點放在「管控型貿易」上。

消息人士稱，川普團隊仍可能在最後時刻匆忙拼湊一個CEO代表團。兩位消息人士稱，為確保中國對美投資，北京方面希望獲得安全保證，特別是字節跳動被迫出售TikTok美國業務之後。

至於會談內容，關稅仍可能成為摩擦點。上個月，美國最高法院推翻了川普依據緊急法案對包括中國在內的國家徵收的10%與芬太尼相關的關稅。一名美國官員稱，川普政府已告知中方，將依據另一項法律重新徵收這項關稅。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）上月接受ABC新聞採訪時表示，峰會旨在維護穩定，確保中方履行協議，採購美國農產品、波音飛機等，也確保中方繼續向美方出口所需的稀土。