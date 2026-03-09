快訊

赴日看球賽…政院：卓揆私人行程皆為自費 維安隨行機票全包

經典賽／鄭宗哲、費仔名列前茅 中華隊打線成績單出爐！第一名不意外是他

經典賽／金慧成對中華隊盜壘受傷 對澳洲關鍵戰確定不會先發

聽新聞
0:00 / 0:00

美方近期才啟動籌備…傳陸方不滿行程臨時安排 川習會難有突破

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
圖為2025年10月30日，美國總統川普和大陸國家主席習近平在韓國釜山金海國際機場舉行雙邊會晤，此次會晤是在APEC峰會期間舉行的。（路透）
圖為2025年10月30日，美國總統川普和大陸國家主席習近平在韓國釜山金海國際機場舉行雙邊會晤，此次會晤是在APEC峰會期間舉行的。（路透）

儘管美國總統川普多次稱本月底將訪問中國並與大陸國家主席習近平會面，但中方至今未確認這一消息。最新進展是，知情人士稱，中國對美方臨時安排訪華行程感到不滿，川習會「不太可能為哪怕是有限度的經貿和投資關係重啟創造空間」。

路透引述知情人士透露，中方對川普政府臨時倉促籌備感到不滿。通常這類活動需要數月時間精心準備。消息人士稱，華盛頓近期才啟動此次訪問的工作層跨部門籌備會議，而北京方面期待國事訪問得到高度精心安排，因此剩下的時間非常有限。

消息人士稱，美國駐北京大使龐德偉（David Perdue）正推動組建一個CEO代表團，美國官員已在中國試探性接觸企業。但美國貿易代表辦公室對帶領CEO代表團訪問中國持猶豫態度，希望將重點放在「管控型貿易」上。

消息人士稱，川普團隊仍可能在最後時刻匆忙拼湊一個CEO代表團。兩位消息人士稱，為確保中國對美投資，北京方面希望獲得安全保證，特別是字節跳動被迫出售TikTok美國業務之後。

至於會談內容，關稅仍可能成為摩擦點。上個月，美國最高法院推翻了川普依據緊急法案對包括中國在內的國家徵收的10%與芬太尼相關的關稅。一名美國官員稱，川普政府已告知中方，將依據另一項法律重新徵收這項關稅。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）上月接受ABC新聞採訪時表示，峰會旨在維護穩定，確保中方履行協議，採購美國農產品、波音飛機等，也確保中方繼續向美方出口所需的稀土。

美國 中國 川普 習近平 華盛頓 CEO

延伸閱讀

川普本月訪北京難有「突破」？路透揭可能的成果

「不斷縮水的國是訪問」　川習會恐難有突破

談川習會 陸人大：元首外交對美中關係不可替代

美中磋商 下周巴黎會談 籌備川習會

相關新聞

CNN爆料！伊朗新任最高領袖目前受傷藏身「不想治國只想活下去」

伊朗9日宣布由哈米尼次子穆吉塔巴接任最高領袖，外界普遍看淡其執政前景。CNN全球事務分析師指出，穆吉塔巴接下的是一份幾乎不可能完成的工作，未來更可能只是一名「過渡性人物」。

瑞士公投挺現金入憲！73%壓倒性通過 數位支付時代仍保留紙鈔

瑞士周日舉行公投，超過73%壓倒性多數的選民支持把保障現金支付寫入憲法，在數位支付迅速普及之際，為實體貨幣建立憲法層級的保護。

大陸副外長抗議卓榮泰赴日看球 日駐陸大使：日本政府沒有立場評論

行政院長卓榮泰7日訪日並前往東京觀賞世界棒球經典賽（WBC），為1972年中華民國與日本斷交以來首次有現任行政院長訪日。日本共同社報導，中國外交部副部長孫衛東、中國駐日大使館幹部先後向日方提出抗議，日本駐中國大使金杉憲治表示，台灣方面說明此次為私人行程，日本政府沒有立場發表評論。

美方近期才啟動籌備…傳陸方不滿行程臨時安排 川習會難有突破

儘管美國總統川普多次稱本月底將訪問中國並與大陸國家主席習近平會面，但中方至今未確認這一消息。最新進展是，知情人士稱，中國對美方臨時安排訪華行程感到不滿，川習會「不太可能為哪怕是有限度的經貿和投資關係重啟創造空間」。

曼達尼官邸外… 反穆斯林集會 2男擲恐攻常用爆炸物被捕

一場反穆斯林示威活動於7日在位於曼哈頓上東區的市長官邸「瑰西園」(Gracie Mansion)前發生，兩名男子在現場投擲土製炸彈被捕；紐約市警總局長8日表示，該枚炸彈使用一種名為「撒旦之母」(Mother of Satan)的物質，近年成為國際恐怖分子常用的爆炸物，具高度易燃、不需引信等特點，若引爆恐致大規模傷亡。

風水輪流轉！紐時曝美國為1事向烏克蘭求救 澤倫斯基對川普有牌了

俄烏戰爭打了多年、烏克蘭長期仰賴美國軍援之際，美國如今卻反過來向基輔求助。紐約時報報導，烏克蘭總統澤倫斯基受訪證實，已在美國政府請求下，派遣無人機專家團隊前往美軍約旦基地協防，因應伊朗自殺無人機攻擊。包括巴林、阿拉伯聯合大公國、約旦、科威特、卡達與沙烏地阿拉伯等國，也在美以對伊朗開戰後數日內陸續致電基輔尋求支援。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。