過去10天有9天未擾台 共機活動驟減專家直呼不尋常

中央社／ 台北9日綜合外電報導

過去10天，台灣有9天未偵測到中國軍機在台灣周邊活動，擾台架次劇減讓專家深感困惑。

近年北京持續加大對台軍事壓力，幾乎每天派遣戰機與軍艦在台灣周邊活動；但根據法新社統計台灣國防部每日公布的數據，2月28日以來，台灣周邊24小時內偵測到的中國軍機最多只有兩架，相比之下，去年同期共有86架次。

這也是法新社2024年開始記錄相關數據以來，未偵測到中國軍機的最長紀錄。

過去10天，台灣周邊平均每天偵測到約6艘中國軍艦，與去年同期相同。

與去年同期相比，今年1、2月中國軍機繞台架次也下降約42%，軍艦數量則比一年前減少4.5%。

專家紛紛推測中國軍機部署為何大幅減少，可能原因包括北京目前正在舉行年度政治會議「兩會」，或是近期中國軍方的人事整肅。

其他可能原因還包括美國總統川普預定本月稍晚訪問北京與中國國家主席習近平會面，以及中東衝突。

新加坡南洋理工大學（Nanyang TechnologicalUniversity）拉惹勒南國際關係學院（S. RajaratnamSchool of International Studies）資深研究員唐安竹（Drew Thompson）在Substack上寫道：「我從沒想過自己會因為解放軍停止在台灣周邊行動感到擔憂，但缺乏合理解釋讓人不安。」

開源資料平台PLATracker創辦人路易斯（BenLewis）告訴法新社：「如果這段活動空檔持續越久，我就越擔心更廣泛的影響，但目前我沒有看到任何跡象顯示中國正在準備重大軍事行動。」

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲推測，北京可能試圖「削弱民眾對台灣增加國防支出的支持」。

台灣總統賴清德提出政府在8年內額外增加400億美元國防支出的計畫，但遭到在野黨控制的國會阻擋。

也有分析人士不意外共機活動減少。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國實力計畫（China Power Project）研究員賀博然（Brian Hart）在社群平台X寫道：「每年『兩會』前後，解放軍侵擾台灣防空識別區（ADIZ）的架次幾乎都會降至零。」

他表示：「如果這種情況在兩會結束後仍持續很久，那才不尋常，但我認為目前沒有任何證據顯示有什麼異常。」

台灣安全官員告訴法新社，北京此舉可能是為了營造中國正在降低對台威脅的假象，意在誘使美國減少對台灣安全的支持。

這位官員表示：「我們絕不能放鬆警戒。」

