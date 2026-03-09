快訊

人權觀察指控：以色列非法對黎巴嫩民宅投擲白磷彈

中央社／ 貝魯特9日綜合外電報導

國際組織人權觀察（Human Rights Watch）今天指控，以色列上週在黎巴嫩南部一座城鎮的住宅區「非法」使用白磷彈。

法新社報導，這家總部位於紐約的人權組織在報告中表示：「以色列軍隊於2026年3月3日，對黎巴嫩南部城鎮約莫爾（Yohmor）的民宅，非法使用以火砲發射的白磷彈。」

人權觀察還表示，已「核實並定位7張影像，顯示空中爆裂的白磷彈投向該鎮的住宅區，且民防人員正撲滅至少兩棟民宅與一輛汽車的火勢」。

白磷彈一旦與氧氣接觸便會燃燒，軍事上常用來產生掩護煙幕或作為戰場照明之用。但這種彈藥也可作為燃燒武器使用，可能引發火災，並造成嚴重燒傷、呼吸道損傷、器官衰竭甚至死亡。

儘管2024年曾達成停火協議，以色列仍持續針對真主黨（Hezbollah）進行打擊。以色列自上週起，對黎巴嫩各地發動多波空襲，並在遭這個伊朗支持的組織攻擊後向邊境地區派遣地面部隊。

此後，以色列軍隊多次要求居住在利塔尼河（LitaniRiver）以南的居民撤離。利塔尼河距以色列邊境約30公里。

黎巴嫩當局表示，以色列的攻擊已造成至少394人喪生，並有超過50萬人被列為流離失所者。

以色列 黎巴嫩

相關新聞

CNN爆料！伊朗新任最高領袖目前受傷藏身「不想治國只想活下去」

伊朗9日宣布由哈米尼次子穆吉塔巴接任最高領袖，外界普遍看淡其執政前景。CNN全球事務分析師指出，穆吉塔巴接下的是一份幾乎不可能完成的工作，未來更可能只是一名「過渡性人物」。

瑞士公投挺現金入憲！73%壓倒性通過 數位支付時代仍保留紙鈔

瑞士周日舉行公投，超過73%壓倒性多數的選民支持把保障現金支付寫入憲法，在數位支付迅速普及之際，為實體貨幣建立憲法層級的保護。

大陸副外長抗議卓榮泰赴日看球 日駐陸大使：日本政府沒有立場評論

行政院長卓榮泰7日訪日並前往東京觀賞世界棒球經典賽（WBC），為1972年中華民國與日本斷交以來首次有現任行政院長訪日。日本共同社報導，中國外交部副部長孫衛東、中國駐日大使館幹部先後向日方提出抗議，日本駐中國大使金杉憲治表示，台灣方面說明此次為私人行程，日本政府沒有立場發表評論。

風水輪流轉！紐時曝美國為1事向烏克蘭求救 澤倫斯基對川普有牌了

俄烏戰爭打了多年、烏克蘭長期仰賴美國軍援之際，美國如今卻反過來向基輔求助。紐約時報報導，烏克蘭總統澤倫斯基受訪證實，已在美國政府請求下，派遣無人機專家團隊前往美軍約旦基地協防，因應伊朗自殺無人機攻擊。包括巴林、阿拉伯聯合大公國、約旦、科威特、卡達與沙烏地阿拉伯等國，也在美以對伊朗開戰後數日內陸續致電基輔尋求支援。

日官房長官：卓榮泰訪日是私人行程 未與日政府關係人士接觸

行政院長卓榮泰7日前往東京觀賞世界棒球經典賽（WBC），日本官房長官木原稔9日表示，台灣方面說明是私人行程，日本政府沒有立場評論。並說，卓榮泰此行沒有與日本政府關係人士接觸。

烏克蘭人心好累瀕臨崩潰 一切靠自己卻不想再被說堅韌

烏克蘭人對抗國力更強的俄羅斯，展現毅力苦戰4年多，在國際上受到讚揚。但許多烏克蘭人在社群媒體上說，他們瀕臨崩潰卻欲哭無淚，厭倦了戰爭帶來的困苦，更厭倦被貼上「堅韌」標籤。

