人權觀察指控：以色列非法對黎巴嫩民宅投擲白磷彈
國際組織人權觀察（Human Rights Watch）今天指控，以色列上週在黎巴嫩南部一座城鎮的住宅區「非法」使用白磷彈。
法新社報導，這家總部位於紐約的人權組織在報告中表示：「以色列軍隊於2026年3月3日，對黎巴嫩南部城鎮約莫爾（Yohmor）的民宅，非法使用以火砲發射的白磷彈。」
人權觀察還表示，已「核實並定位7張影像，顯示空中爆裂的白磷彈投向該鎮的住宅區，且民防人員正撲滅至少兩棟民宅與一輛汽車的火勢」。
白磷彈一旦與氧氣接觸便會燃燒，軍事上常用來產生掩護煙幕或作為戰場照明之用。但這種彈藥也可作為燃燒武器使用，可能引發火災，並造成嚴重燒傷、呼吸道損傷、器官衰竭甚至死亡。
儘管2024年曾達成停火協議，以色列仍持續針對真主黨（Hezbollah）進行打擊。以色列自上週起，對黎巴嫩各地發動多波空襲，並在遭這個伊朗支持的組織攻擊後向邊境地區派遣地面部隊。
此後，以色列軍隊多次要求居住在利塔尼河（LitaniRiver）以南的居民撤離。利塔尼河距以色列邊境約30公里。
黎巴嫩當局表示，以色列的攻擊已造成至少394人喪生，並有超過50萬人被列為流離失所者。
