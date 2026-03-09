快訊

G7要火速聯手抑制油價！傳今晚緊急開會 討論釋出4億桶戰略儲油

杉林溪遊園接駁車翻落邊坡！陳男OHCA、吳姓5人與賴女受傷名單曝光

贏球是義務，輸球是恥辱？經典賽為何曾讓選手忌憚

聽新聞
0:00 / 0:00

「不斷縮水的國是訪問」　川習會恐難有突破

中央社／ 北京／華盛頓8日綜合外電報導

5名聽取籌備簡報的人士透露，美國總統川普與中國國家主席習近平本月舉行的峰會，恐怕連有限度重啟商業與投資關係的空間都難以創造。

美國商界領袖目前尚未爭取到部分人士所期待的執行長 （CEO）代表團，與此同時，北京方面試圖為中國企業爭取的投資保護措施，目前也毫無進展跡象。

走過川普關稅政策與中方稀土出口限制的慘烈時期，美中這兩大經濟體尋求維持去年底建立的關係基調；但部分美國企業原本期待川普的訪問能更進一步，而不僅僅是為研議中的中國購買大豆和波音（Boeing）飛機交易開綠燈而已。

●「不斷縮水的國是訪問」

3名知情人士告訴路透社，讓這場峰會蒙上陰影的，是中方對川普政府臨陣磨槍的籌備感到挫折，因為這類活動通常需要數月的精心準備。

這場峰會是去年10月達成貿易休戰以來，首次的「川習會」。

除了中國投資核准的問題外，還存在棘手的關稅問題，以及川普是否會像加拿大、英國和德國領導人最近對中國國是訪問時那樣，帶領高規格商務代表團同行。

布魯金斯研究所約翰桑頓中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）表示：「這感覺像是一場不斷縮水的國是訪問。行程的目標似乎一天比一天小。」

白宮、財政部、美國貿易代表署及中國商務部和外交部均未就峰會前景回覆記者詢問。

美國官員上月告訴路透社，川普將於3月31日至4月2日訪問中國。中國尚未確認此行，但其最高外交官今天表示，交流議程「擺在桌面上」。

中國外交部長王毅在北京年度人大會議場邊記者會上表示：「雙方為此做出周密的準備，營造適宜的環境，管控存在的分歧，排除不必要的干擾。」

兩名消息人士說，華盛頓直到最近才開始針對此行召開跨部門籌備會議，這讓北京所期待的高度排練的國是訪問剩下極少的準備時間。

美國官員將此行視為今年4場潛在「川習會」之一。知悉籌備進度的人士表示，本週財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國副總理何立峰在巴黎的會晤，將重點研討北京會議可能的成果。

消息人士指出，美國駐中國大使龐德偉（DavidPerdue）正推動成立CEO代表團，美國駐中國官員也對企業進行了初步接觸；但另也有消息人士表示，與財政部共同主導華盛頓峰會議程的美國貿易代表署卻為維持對「管理貿易」的專注，不願讓CEO隨團。

●關稅陰影仍在　但美中不打算「為貿易開戰」

消息人士表示，川普團隊仍可能臨時組織CEO代表團。每年吸引數十位美國頂尖高階主管的中國發展論壇，今年將在峰會前一週舉行。

消息人士透露，TikTok在美被迫剝離之後，北京希望獲得安全保障，以確保中國對美投資。

今年1月，川普邀請中國汽車製造商在美建廠，但美國官員表示，川普並未像對日本、韓國和台灣那樣，全力爭取中國的投資承諾。

部分共和黨議員警告貝森特，華盛頓不應降低對中國投資的防範措施。

關稅依舊是潛在的導火線。美國最高法院上月廢止了川普根據緊急條例對中國及其他國家徵收的10%芬太尼相關關稅。美國官員表示，川普政府已告知北京，預計將根據另一項法律重新徵收該稅項。

但美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）上月告訴美國廣播公司新聞網（ABC News），這次峰會的目的不是「為了貿易開戰」，「而是為了維持穩定，確保中國履行我們的協議，購買美國農產品、波音飛機等，並確保他們向我們提供所需的稀土」。

峰會的潛在成果之一可能是中國同意購買約500架波音窄體飛機。去年，川普曾威脅對波音零件實施出口管制，這是中國的痛點。

兩名聽取談判簡報的消息人士表示，北京正尋求美方在採購上做出讓步，包括多年的零件供應保證。由於波音 的生產速度和訂單積壓，這批交付工作可能要到2030 年代才能完成。

知悉討論情況的人士指出，白宮官員仍可能選擇將波音交易推遲，以減少對北京作出讓步的需要，並保留一些交易，留待未來在美國本土舉行的峰會上宣布。

華盛頓 北京 川普

延伸閱讀

川習峰會前…推銷美油 美擬要求陸少買俄伊石油

美中磋商 下周巴黎會談 籌備川習會

（會員稿勿上網）川習會前軍售降溫 台灣不可忽視訊號

川習會倒數 美前駐中大使籲川普捍衛對台軍事義務

相關新聞

CNN爆料！伊朗新任最高領袖目前受傷藏身「不想治國只想活下去」

伊朗9日宣布由哈米尼次子穆吉塔巴接任最高領袖，外界普遍看淡其執政前景。CNN全球事務分析師指出，穆吉塔巴接下的是一份幾乎不可能完成的工作，未來更可能只是一名「過渡性人物」。

瑞士公投挺現金入憲！73%壓倒性通過 數位支付時代仍保留紙鈔

瑞士周日舉行公投，超過73%壓倒性多數的選民支持把保障現金支付寫入憲法，在數位支付迅速普及之際，為實體貨幣建立憲法層級的保護。

大陸副外長抗議卓榮泰赴日看球 日駐陸大使：日本政府沒有立場評論

行政院長卓榮泰7日訪日並前往東京觀賞世界棒球經典賽（WBC），為1972年中華民國與日本斷交以來首次有現任行政院長訪日。日本共同社報導，中國外交部副部長孫衛東、中國駐日大使館幹部先後向日方提出抗議，日本駐中國大使金杉憲治表示，台灣方面說明此次為私人行程，日本政府沒有立場發表評論。

風水輪流轉！紐時曝美國為1事向烏克蘭求救 澤倫斯基對川普有牌了

俄烏戰爭打了多年、烏克蘭長期仰賴美國軍援之際，美國如今卻反過來向基輔求助。紐約時報報導，烏克蘭總統澤倫斯基受訪證實，已在美國政府請求下，派遣無人機專家團隊前往美軍約旦基地協防，因應伊朗自殺無人機攻擊。包括巴林、阿拉伯聯合大公國、約旦、科威特、卡達與沙烏地阿拉伯等國，也在美以對伊朗開戰後數日內陸續致電基輔尋求支援。

日官房長官：卓榮泰訪日是私人行程 未與日政府關係人士接觸

行政院長卓榮泰7日前往東京觀賞世界棒球經典賽（WBC），日本官房長官木原稔9日表示，台灣方面說明是私人行程，日本政府沒有立場評論。並說，卓榮泰此行沒有與日本政府關係人士接觸。

烏克蘭人心好累瀕臨崩潰 一切靠自己卻不想再被說堅韌

烏克蘭人對抗國力更強的俄羅斯，展現毅力苦戰4年多，在國際上受到讚揚。但許多烏克蘭人在社群媒體上說，他們瀕臨崩潰卻欲哭無淚，厭倦了戰爭帶來的困苦，更厭倦被貼上「堅韌」標籤。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。