風水輪流轉！紐時曝美國為1事向烏克蘭求救 澤倫斯基對川普有牌了

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（右）1月22日在達沃斯世界經濟論壇年會會晤烏克蘭總統澤倫斯基（左）。歐新社
俄烏戰爭打了多年、烏克蘭長期仰賴美國軍援之際，美國如今卻反過來向基輔求助。紐約時報報導，烏克蘭總統澤倫斯基受訪證實，已在美國政府請求下，派遣無人機專家團隊前往美軍約旦基地協防，因應伊朗自殺無人機攻擊。包括巴林、阿拉伯聯合大公國、約旦、科威特、卡達與沙烏地阿拉伯等國，也在美以對伊朗開戰後數日內陸續致電基輔尋求支援。

澤倫斯基表示，美國5日向基輔提出協助請求，希望烏方支援中東防空應對。烏克蘭立即同意支援，翌日即派出一支無人機專家團隊啟程中東，另有團隊將赴當地協助評估各國如何強化防禦、降低對高價攔截飛彈的依賴。

伊朗無人機上周突襲美軍在科威特的一處指揮中心，造成美國對伊朗開戰以來首批6名陣亡美軍。儘管美國與以色列持續重創伊朗軍方，伊朗最初那波彈道飛彈攻勢如今已放緩，但無人機攻擊的數量並未減少。

紐時指出，有賴過去多年對抗俄軍空襲的實戰經驗，現在沒有比烏克蘭更了解如何對抗伊朗無人機的國家。

俄羅斯是最早大規模採用伊朗「見證者」（Shahed）自殺無人機的國家之一，並依據原型發展出自有版本。烏方在俄烏戰爭中早已認知到，以昂貴飛彈攔截低成本無人機並不划算。一架見證者造價最高約5萬美元，但一枚美製愛國者攔截飛彈成本卻超過300萬美元，防空成本明顯失衡。

在這樣的壓力下，烏克蘭近年逐步調整攔截方式，改以重機槍、F-16發射的較低成本火箭、電子干擾設備，以及國產攔截型無人機組成多層防空網。

根據烏克蘭空軍每日公布、並由紐時整理分析的數據，俄軍今年2月共向烏克蘭城市發射約5000架單向攻擊無人機與誘餌機，烏軍成功擊落約87%。

澤倫斯基強調，愛國者飛彈的供應本就吃緊，2025年全球交付數量僅620枚先進型攔截彈，卻在伊朗戰事爆發初期幾天內，就被中東國家消耗超過800枚，用來應對逾2000架伊朗無人機與500多枚彈道飛彈。

基輔希望把這次支援轉化為外交籌碼。澤倫斯基直言，烏克蘭願意協助中東盟友提升防空能力，除了展現自身技術價值，也希望在美國斡旋的對俄和談中爭取更多優勢，推動停火。

對基輔而言，這不只是軍事合作，更是一次與莫斯科拉開對比的機會。一方面烏克蘭向美國與中東國家提供防禦支援，另一方面，美方官員則指俄羅斯在伊朗戰事中向德黑蘭提供情報。

不過，紐時提到，烏美之間仍然緊張。美國總統川普5日再次表示，認為澤倫斯基比俄羅斯總統普丁更像是俄烏和平協議的絆腳石。

美軍 俄羅斯 彈道飛彈

相關新聞

CNN爆料！伊朗新任最高領袖目前受傷藏身「不想治國只想活下去」

伊朗9日宣布由哈米尼次子穆吉塔巴接任最高領袖，外界普遍看淡其執政前景。CNN全球事務分析師指出，穆吉塔巴接下的是一份幾乎不可能完成的工作，未來更可能只是一名「過渡性人物」。

瑞士公投挺現金入憲！73%壓倒性通過 數位支付時代仍保留紙鈔

瑞士周日舉行公投，超過73%壓倒性多數的選民支持把保障現金支付寫入憲法，在數位支付迅速普及之際，為實體貨幣建立憲法層級的保護。

大陸副外長抗議卓榮泰赴日看球 日駐陸大使：日本政府沒有立場評論

行政院長卓榮泰7日訪日並前往東京觀賞世界棒球經典賽（WBC），為1972年中華民國與日本斷交以來首次有現任行政院長訪日。日本共同社報導，中國外交部副部長孫衛東、中國駐日大使館幹部先後向日方提出抗議，日本駐中國大使金杉憲治表示，台灣方面說明此次為私人行程，日本政府沒有立場發表評論。

風水輪流轉！紐時曝美國為1事向烏克蘭求救 澤倫斯基對川普有牌了

俄烏戰爭打了多年、烏克蘭長期仰賴美國軍援之際，美國如今卻反過來向基輔求助。紐約時報報導，烏克蘭總統澤倫斯基受訪證實，已在美國政府請求下，派遣無人機專家團隊前往美軍約旦基地協防，因應伊朗自殺無人機攻擊。包括巴林、阿拉伯聯合大公國、約旦、科威特、卡達與沙烏地阿拉伯等國，也在美以對伊朗開戰後數日內陸續致電基輔尋求支援。

日官房長官：卓榮泰訪日是私人行程 未與日政府關係人士接觸

行政院長卓榮泰7日前往東京觀賞世界棒球經典賽（WBC），日本官房長官木原稔9日表示，台灣方面說明是私人行程，日本政府沒有立場評論。並說，卓榮泰此行沒有與日本政府關係人士接觸。

烏克蘭人心好累瀕臨崩潰 一切靠自己卻不想再被說堅韌

烏克蘭人對抗國力更強的俄羅斯，展現毅力苦戰4年多，在國際上受到讚揚。但許多烏克蘭人在社群媒體上說，他們瀕臨崩潰卻欲哭無淚，厭倦了戰爭帶來的困苦，更厭倦被貼上「堅韌」標籤。

